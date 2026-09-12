Hollywood-Tochter gewinnt großen Modelpreis

Großer Moment für Kai Schreiber: Die 17-jährige Tochter von Naomi Watts und Liev Schreiber ist als "Breakthrough Model of the Year" ausgezeichnet worden. Bei ihrer Dankesrede sorgte eine Aussage für besonders großen Jubel.

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Bei den Fashion Media Awards von "The Daily Front Row" im Rockefeller Center in New York nahm Schreiber den Preis entgegen.

Die 17-Jährige sprach über ihren bisherigen Weg in der Modewelt und darüber, wie surreal es sich für sie anfühle, bereits so früh in ihrer Karriere ausgezeichnet zu werden.

Dann sagte sie laut "Daily Mail": "Ich bin auch das erste Transgender-Mädchen, das diesen Preis gewonnen hat."

Das Publikum reagierte mit lang anhaltendem Applaus und Jubelrufen.

Mama und Papa unterstützen sie

Bei dem großen Abend wurde Kai von ihren Eltern Naomi Watts und Liev Schreiber begleitet. Die beiden sind seit 2016 getrennt.

In ihrer Rede bedankte sich das Nachwuchsmodel bei ihrer Familie: "Ich habe so viel Glück, von euch unterstützt zu werden."

Auch über die Modebranche sprach Schreiber begeistert. Sie habe dort eine neue "Fashion-Familie" gefunden und sei glücklich, die Mode inzwischen ihren Beruf nennen zu können.

Karriere nimmt Fahrt auf

Für Kai Schreiber ist die Auszeichnung ein weiterer wichtiger Schritt. Erst im vergangenen Jahr lief sie erstmals bei der Pariser Fashion Week über den Laufsteg.

© Getty Images for Balenciaga

Mittlerweile arbeitet sie für große Modehäuser und wird von der Agentur IMG Models vertreten. Mit dem Preis dürfte ihr Name in der internationalen Modewelt nun noch bekannter werden.