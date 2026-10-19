XXL-Christbaum für Schönbrunn in NÖ gefällt

Im Wienerwald ist am Montag eine 22 Meter hohe Fichte für den Schönbrunner Weihnachtsmarkt gefällt worden. Mit einem Kran wurde der Baum auf einen Tieflader gehoben. Nun geht es nach Wien.

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Der Weihnachtsbaum für Schloss Schönbrunn ist bereit für seinen großen Auftritt. Am Montagvormittag haben Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste eine rund 80 Jahre alte und 22 Meter hohe Fichte im Wienerwald bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) gefällt. Schon am Dienstagfrüh wird der grüne Riese im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt.

Am Montag wurde der Weihnachtsbaum für Schönbrunn im ÖBf-Wienerwald geerntet. © oebf/Wolfgang Simlinger

Die Suche nach dem passenden Christbaum hat bereits im Sommer begonnen. Gemeinsam mit der Veranstalterin des Schönbrunner Weihnachtsmarkts haben sich Mitarbeiter der Bundesforste in den heimischen Wäldern umgesehen. Im Forstrevier Breitenfurt sind die Beteiligten schließlich fündig geworden. Die ausgewählte Fichte hat mit ihrem geraden Stamm und den gleichmäßig gewachsenen, dichten Ästen überzeugt.

Millimeterarbeit beim Verladen

Einen Baum dieser Größe zu fällen und abzutransportieren, ist selbst für erfahrene Forstmitarbeiter keine alltägliche Aufgabe. Besonders heikel ist das Verladen auf den Tieflader. Schließlich sollen die Äste und die Baumkrone möglichst unbeschädigt in Schönbrunn ankommen.

Die rund 80 Jahre alte und 22 Meter hohe Fichte ist mit ihren gleichmäßig gewachsenen, dichten Ästen und ihrem schönen, geraden Stamm eine echte Baumschönheit. © oebf/Wolfgang Simlinger

Dafür haben die Mitarbeiter ein Seil an der Spitze der Fichte befestigt. Mithilfe eines Krans konnte der Baum anschließend vorsichtig angehoben und auf den Tieflader verladen werden. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn der 22 Meter hohe Weihnachtsriese soll möglichst unversehrt bleiben.

Weihnachtsmarkt öffnet am 6. November

Im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn wird die stattliche Fichtefür weihnachtliche Stimmung sorgen und den festlichen Mittelpunkt des Schönbrunner Weihnachtsmarkts bilden, der am 6. November seine Tore öffnet. © APA/GEORG HOCHMUTH

Anders als im Vorjahr hat der Schönbrunner Christbaum heuer nur eine kurze Anreise. Die damalige Fichte ist aus dem Salzburger Pinzgau gekommen und mit rund 160 Jahren doppelt so alt wie das heurige Exemplar gewesen.

Am Dienstag wird der neue Christbaum ab 7.30 Uhr im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt. Dort bildet die Fichte in den kommenden Wochen den festlichen Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts, der am 6. November seine Tore öffnet. Nach dem Ende der Weihnachtsmarkt-Saison wartet traditionell noch eine weitere Aufgabe auf den Baum. Die ausgedienten Schönbrunner Christbäume werden im benachbarten Tiergarten als Beschäftigung und Knabberspaß für die Afrikanischen Elefanten verwendet.