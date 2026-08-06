DIESER Tik-Tok Trend zerstört dein Smartphone

30 Grad, pralle Sonne – und plötzlich zeigt das Smartphone eine Hitzewarnung oder schaltet sich einfach ab. Im Netz kursiert deshalb ein vermeintlicher Rettungstrick: Handy ab in den Kühlschrank oder sogar ins Gefrierfach. Doch genau das kann teure Schäden verursachen.

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Auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken wird der Tipp derzeit tausendfach geteilt. Ist das Smartphone überhitzt, soll es einfach für ein paar Minuten in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach gelegt werden. Die Idee klingt logisch – Experten raten jedoch dringend davon ab.

Der Grund: Durch den plötzlichen Temperaturwechsel entsteht im Inneren des Geräts Kondenswasser. Trifft warme Luft auf das eiskalte Smartphone, bildet sich Feuchtigkeit, die empfindliche Bauteile angreifen kann.

Kondenswasser kann das Gerät zerstören

Die Folgen können gravierend sein. Feuchtigkeit im Inneren kann Kurzschlüsse auslösen oder Korrosion verursachen. Selbst Smartphones mit Wasserschutz sind davor nicht sicher, denn die Abdichtung schützt nicht vor Kondenswasser, das sich im Gerät selbst bildet. Hinzu kommt der enorme Temperaturschock. Im schlimmsten Fall können Display, Akku oder Dichtungen dauerhaft beschädigt werden.

Erste Schäden bereits bekannt

© Getty Images

Dass der vermeintliche Lifehack keine gute Idee ist, zeigt sich bereits in Reparaturwerkstätten. Laut einem Bericht der BBC häufen sich Geräte mit Feuchtigkeitsschäden, nachdem sie im Kühlschrank oder Gefrierfach gekühlt wurden. In einem Fall blähte sich sogar der Akku eines iPads so stark auf, dass das Gerät in einer Werkstatt explodierte.

So kühlen Sie Ihr Handy richtig ab

Ist das Smartphone zu heiß geworden, sollten Sie es stattdessen aus der direkten Sonne nehmen und nicht weiter benutzen. Schließen Sie alle Apps, trennen Sie das Gerät vom Ladekabel und entfernen Sie – wenn möglich – die Schutzhülle.

An einem schattigen, gut belüfteten Ort kann das Smartphone anschließend langsam abkühlen. Genau diese schonende Methode empfehlen auch Hersteller wie Apple und Google. So vermeiden Sie teure Schäden – und Ihr Handy bleibt einsatzbereit.