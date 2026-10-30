Dortmund-Knall um Marcel Sabitzer (32)

Der Österreicher steht beim BVB vor dem Aus.

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Mit einem spektakulären Freistoß in letzter Minute hat Marcel Sabitzer Borussia Dortmund ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Doch ausgerechnet nach seinem großen Auftritt gegen Werder Bremen gibt es für den Österreicher wenig Grund zur Hoffnung auf eine langfristige Zukunft beim BVB. Wie Sky berichtet, planen die Dortmunder derzeit keine Vertragsverlängerung mit dem 32-Jährigen.

Dabei bewies Sabitzer am Dienstag einmal mehr seinen Wert für die Mannschaft. In der Nachspielzeit verwandelte der ÖFB-Teamspieler einen direkten Freistoß zum entscheidenden 3:2 und verhinderte damit das bittere Pokal-Aus. Der Mittelfeldspieler wurde zum Matchwinner und sorgte mit seinem Kunstschuss für einen der Höhepunkte des Abends.

© APA/AFP/INA FASSBENDER

An den grundsätzlichen Überlegungen der Vereinsführung dürfte das allerdings wenig ändern. Sabitzers Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Eine Verlängerung ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Der 102-fache österreichische Nationalspieler steht seit Sommer 2023 in Dortmund unter Vertrag. Seither absolvierte er 128 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, in denen ihm neun Tore und 15 Assists gelangen.

Dortmund setzt zunehmend auf junge Spieler

Hinter den Überlegungen steckt eine strategische Neuausrichtung. Die Dortmunder wollen ihren Kader verstärkt mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern aufbauen. Diese sollen nicht nur sportlich eine Perspektive bieten, sondern im Idealfall auch ihren Marktwert steigern.

Mit seinen 32 Jahren entspricht Sabitzer diesem Anforderungsprofil nur noch bedingt. Wo der Österreicher seine Karriere fortsetzt, ist noch völlig unklar. Bereits im Sommer soll es mehrere Anfragen gegeben haben, Sabitzer entschied sich damals aber gegen einen Wechsel.