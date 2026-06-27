Dreifach-Mord: Elternpaar und Tochter (5) getötet

Im Fokus der Fahndung steht ein Bekannter des überlebenden Sohnes.

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Bei einem mutmaßlichen Dreifachmord im römischen Stadtteil Casalotti sind eine 39-jährige Frau, ihr 38-jähriger Ehemann und ihre fünf Jahre alte Tochter durch Messerstiche getötet worden. Der 20-jährige Sohn der Familie wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand gilt nach Behördenangaben als nicht lebensbedrohlich.

Die aus Bangladesch stammende Familie wurde am Freitagabend in ihrer Wohnung entdeckt, nachdem Nachbarn Schreie gehört und die Polizei alarmiert hatten. Zeugen berichteten, eine Person vom Tatort flüchten gesehen zu haben. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Opfer den mutmaßlichen Täter kannten.

Im Fokus der Fahndung steht ein Bekannter des überlebenden Sohnes. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort, zudem werden Überwachungskameras und Mobiltelefone ausgewertet. Die Suche nach dem Verdächtigen wurde auch mit Drohnen fortgesetzt.