Ski-Paar überrascht mit heimlicher Traumhochzeit

Das bekannte Ski-Traumpaar Michelle Gisin und Luca De Aliprandini hat nach zwölf gemeinsamen Jahren und einer schweren Zeit klammheimlich am Gardasee geheiratet.

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Nach einer harten Phase voller Rückschläge gibt es im Ski-Weltcup endlich wieder Grund zum Feiern. Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin und ihr Partner Luca De Aliprandini haben den Schritt vor den Altar gewagt und in Italien ihre Hochzeit gefeiert. Für die zweifache Olympiasiegerin ist es ein emotionaler Höhepunkt nach einer extrem schwierigen Phase in ihrer Karriere.

Emotionale Rückkehr ins Glück

Rückblick: Im Dezember 2025 stürzte Michelle Gisin beim Abfahrtstraining in St. Moritz schwer. Die Folgen waren verheerend. Statt der Jagd nach olympischem Gold folgten schwere Operationen an der Halswirbelsäule, am Handgelenk und am Knie. In dieser langen Leidenszeit, die auch für ihren Partner Luca eine enorme Belastung darstellte, kämpfte sich die Schweizerin Schritt für Schritt zurück. Ihr Verlobter, der ihr bereits einige Monate vor dem schweren Unfall einen Heiratsantrag gemacht hatte, war dabei ihre größte Unterstützung. Nun folgte im Sommer 2026 die Belohnung für den gemeinsamen Kampf: Nach der standesamtlichen Trauung ließen die beiden endlich die Korken knallen und holten die große Hochzeitsparty nach.

Traumhochzeit in der Wahlheimat

Das Ski-Paar wählte für den großen Tag eine ganz besondere Kulisse. Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit reiste die Hochzeitsgesellschaft in den Norden Italiens. Der Ort ist für die beiden kein Neuland, denn seit 2018 leben sie gemeinsam in Riva del Garda. Der gebürtige Südtiroler und die Schweizerin aus Graubünden sind bereits seit 2014 unzertrennlich. Nach zwölf Jahren voller Höhen und Tiefen wurde die Liebe nun offiziell besiegelt.

Einblicke auf Social Media

© Instagram / michellegisin

Auf Instagram präsentierte das frischgebackene Ehepaar stolz die ersten Eindrücke des Festes. Ein Foto zeigt die beiden lachend und mit jubelnd erhobenen Armen direkt am See, während sie an den Gästen vorbeilaufen. Gisin wählte ein schlichtes, weißes Kleid mit leichten Ärmeln und offenen Haaren, während der Bräutigam einen eleganten, schwarzen Hochzeitsanzug mit Krawatte trug. Unter dem Beitrag stand die klare Botschaft: "Für immer". In den Storys war zudem ein kurzes Video zu sehen, das das Paar beim Aussteigen aus einem Oldtimer zeigt. Unter den zahlreichen Gratulanten in den Kommentaren fand sich auch Weltcup-Kollegin Emma Aicher, die sich mit dem Paar freute.