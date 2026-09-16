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Wirbel in Micheldorf

Echte Polizei beschützt falschen Jeff Bezos bei Firmenfeier

Mehrere Männer im Anzug gehen bei sonnigem Wetter im Freien, Menschen und Berge im Hintergrund.
© Instagram/jeffbezoslookalike
Der Promi-Darsteller war für eine Firmenfeier engagiert. Der echte Polizeischutz für den falschen Bezos hat nun ein rechtliches Nachspiel.
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Micheldorf/Linz. Bei einer Firmenfeier in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) wurde im August ein Double von Amazon-Chef Jeff Bezos "eingeflogen" - bewacht wurde der Fake-Oligarch allerdings von der echten Polizei, was nun zu einem rechtlichen Nachspiel führen könnte, wie der "Standard" am Mittwoch online berichtete. Die betroffene Firma beteuert, es sei immer ausgemacht gewesen, dass man den "Einsatz" bezahle, man warte aber noch auf die Rechnung.

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Der oberösterreichische Werkzeugbauer Haidlmair freute sich, ein millionenschweres Projekt für Amazon abgewickelt zu haben und feierte den größten Auftrag der Firmengeschichte im August mit einer riesigen Party. Im Lauf des Nachmittags landete dann laut standard.at ein Helikopter, dem ein Bezos-Double samt drei vermummten und bewaffneten Polizisten entstieg und sich durch die Firmenhalle führen ließ.

"Überprüfung dienstrechtlicher Natur"

Was als Gag für die Gäste gedacht war, könnte nun unangenehme Konsequenzen haben. Für Nachwehen sorgt nämlich der echte Polizeischutz des Promi-Darstellers: Der Vorfall sei bekannt und es gebe derzeit eine "Überprüfung dienstrechtlicher Natur alle Beteiligten betreffend", hieß es bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf APA-Anfrage. Das BAK (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) sei eingeschaltet. Näheres wolle man aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Laut standard.at begleiteten den falschen Bezos drei Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) Oberösterreich. Firmenchef Mario Haidlmair sagte der Zeitung, dass er für die Polizeibegleitung des Doubles Kontakt zum Linzer Polizeichef aufgenommen habe, den er schon lange kenne. Dieser habe die Anfrage zunächst als "komisch" empfunden, dann aber entschieden, dass es eine gute Gelegenheit sei, die Polizeiarbeit zu bewerben.

Personenschutz der Polizei nur für wenige Personen

Ein Sprecher Haidlmairs bestätigte dies der APA. Er betonte aber, es sei von Anfang an geplant gewesen, dass die Firma für die Kosten aufkomme. Allerdings: Egal ob echter oder falscher Bezos - jeder von ihnen müsste auf private Security zurückgreifen. Personenschutz von der Polizei sei nur für ganz wenige Personen wie beispielsweise den Innenminister oder den Bundespräsidenten vorgesehen, hieß es bei der Exekutive.

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