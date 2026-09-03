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Einladung zum Wandern: Ludwig schießt gegen Kickl
Ludwig fordert von Kickl und seiner Partei eine klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus.
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"Herr Herbert Kickl, bei Rechtsextremismus braucht es keine Ausflüchte in die Natur, sondern eine klare Haltung", sagt der Wiener Bürgermeister auf Instagram
"Ziehen Sie endlich eine klare Grenze zu Rechtsextremismus und den Identitären und bringen Sie Ordnung in Ihre eigene Partei", so Ludwig.
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"Und ich sorge dafür, dass Sie auch weiterhin genug Zeit zum Wandern haben", schickt Ludwig eine Kampfansage in Richtung FPÖ.
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