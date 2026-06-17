Eis zu Hause machen: Diese Eismaschine ist im Trend!

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An heißen Sommertagen gibt es kaum etwas Besseres als eine Kugel cremiges Eis. Doch lohnt sich dafür wirklich eine separate Eismaschine? Immer mehr Hobbyköche entdecken aktuell eine praktische Alternative: Eisbereiter-Aufsätze für bereits vorhandene Küchenmaschinen.

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Besonders der Kenwood Eisbereiter Aufsatz KAX71.000WH sorgt derzeit für Interesse bei Fans von selbstgemachtem Eis. Mit dem Zubehör lassen sich Eiscreme, Sorbets oder Frozen Yogurt direkt zu Hause zubereiten – ganz ohne zusätzliches Großgerät in der Küche.

Selbstgemachtes Eis liegt im Trend

Auch wir in der Redaktion beobachten, dass immer mehr Menschen ihre Lieblingssorten selbst herstellen möchten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie bestimmen die Zutaten selbst und können Zucker, Früchte oder andere Zutaten ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.

Gerade im Sommer erfreuen sich hausgemachte Eis-Kreationen großer Beliebtheit.

Kenwood Eisbereiter © Kenwood

Aus der Küchenmaschine wird eine Eismaschine

Der Kenwood Eisbereiter wurde speziell für zahlreiche Modelle der Chef- und Chef-XL-Serien entwickelt.

Besonders interessant wird der Eisbereiter für Besitzer einer kompatiblen Kenwood Küchenmaschine. Der Aufsatz ist mit allen Modellen der Chef- und Chef-XL-Serie kompatibel. Dazu gehört beispielsweise auch die beliebte Kenwood Chef XL KVL4100S mit ihrer großzügigen 6,7-Liter-Edelstahl-Rührschüssel und 1.200 Watt Leistung. Wer dieses Modell bereits zu Hause besitzt, kann die Küchenmaschine mit dem Eisbereiter ganz einfach um eine zusätzliche Funktion erweitern und im Handumdrehen Eiscreme, Sorbets oder Frozen Yogurt selbst herstellen. So wird aus dem multifunk

Einfache Bedienung für Eisliebhaber

Besonders praktisch: Die Bedienung ist unkompliziert und auch für Einsteiger geeignet.

Nach dem Vorbereiten der Zutaten übernimmt die Küchenmaschine einen Großteil der Arbeit. So entstehen cremige Eisvariationen bequem in den eigenen vier Wänden.

Kenwood Eisbereiter © Kenwood

Perfekt für den Sommer

Vanilleeis, Schokoladeneis, Erdbeersorbet oder Frozen Yogurt – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Gerade Familien mit Kindern schätzen die Möglichkeit, individuelle Eis-Kreationen selbst herzustellen und neue Rezepte auszuprobieren.

Leichte Reinigung

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Reinigung. Die einzelnen Komponenten sind spülmaschinenfest und lassen sich dadurch besonders unkompliziert säubern.

Gerade bei Küchengeräten ist dieser Komfort für viele Nutzer ein wichtiger Faktor im Alltag.

Kenwood Eisbereiter © Kenwood

Unsere Einschätzung aus der Redaktion

Wer bereits eine kompatible Kenwood Küchenmaschine besitzt, erhält mit dem Eisbereiter eine spannende Erweiterung für die Sommermonate.

Statt ein weiteres Küchengerät anzuschaffen, nutzen Sie die vorhandene Maschine für die Herstellung von Eis, Sorbets und anderen gefrorenen Desserts.

Kenwood Eisbereiter © Kenwood

Fazit

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, ob sich selbstgemachtes Eis wirklich lohnt, könnte dieser Aufsatz die Antwort sein.

Der Kenwood Eisbereiter Aufsatz KAX71.000WH verwandelt kompatible Küchenmaschinen in eine kleine Eisdiele für Zuhause und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für kreative Sommerdesserts. Gerade für Eisliebhaber und Familien dürfte das Zubehör eine spannende Ergänzung für die Küche sein.

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