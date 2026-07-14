Ministerpräsident Radew weist Vorwürfe einer pro-russischen Haltung zurück

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Der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew hat erklärt, sein Land werde nicht länger Teil der "Koalition der Willigen" sein - einer Gruppe von Staaten, die die Ukraine in ihrer Konfrontation mit der russischen Aggression unterstützen. Dies berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf Bloomberg. Bulgarien, das zuvor an den Treffen der Koalition teilgenommen hatte, war bei dem Treffen am Montag in Paris nicht vertreten.

"Wir beteiligen uns nicht an einer Koalition, die auf der Fortsetzung der finanziellen und militärischen Hilfe für die Ukraine besteht. Die Lösung dieses Konflikts liegt nicht in seiner Verlängerung durch militärische Mittel, sondern in einer starken diplomatischen Mission, die der Eskalation endlich ein Ende setzt", erklärte Radew am 14. Juli gegenüber Reportern.

"Pragmatische Beziehungen"

Radew, der die Bereitstellung militärischer Hilfe für die Ukraine konsequent kritisiert hat, wies wiederholt Vorwürfe zurück, er vertrete in diesem Krieg eine pro-russische Haltung, und erklärte, er setze sich für "pragmatische" Beziehungen zum Kreml ein. Wie Ukrinform berichtet, hatte Radew zuvor erklärt, die Idee der Einrichtung eines internationalen Tribunals gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin mache nur Sinn, wenn dieser physisch in Gewahrsam genommen würde.

Bereits während seiner Amtszeit als Präsident sprach sich Radew gegen die Lieferung von militärischer Ausrüstung aus Bulgarien an die Ukraine sowie gegen andere Formen der Unterstützung für Kiew aus. Seit seinem Amtsantritt als Ministerpräsident setzt er sich weiterhin für Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau ein.