"Explosionsartiger Durchfall" - Jetzt spricht Parasit-Opfer

Der Ausbruch der Darmerkrankung Cyclosporiasis in den USA weitet sich weiter aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden inzwischen mehr als 1.600 Infektionen bestätigt, weitere rund 5.100 Verdachtsfälle werden derzeit untersucht. Betroffen sind mittlerweile 34 Bundesstaaten.

Nun hat ein Betroffener erstmals öffentlich über seine schweren Beschwerden gesprochen. Der 46-jährige Alonso Z. vermutet, sich nach einer Mahlzeit bei der Fast-Food-Kette Taco Bell mit dem Parasiten Cyclospora cayetanensis infiziert zu haben.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dauernd aufs Klo

Im Interview mit dem US-Sender NBC Chicago berichtete der Mann von einer Woche voller Qualen. "Ich musste buchstäblich alle anderthalb Stunden auf die Toilette", sagte er. Wegen des heftigen Durchfalls habe er "nicht ein einziges Mal länger als anderthalb Stunden am Stück geschlafen". Als schließlich Blut im Stuhl hinzukam, suchte er eine Notaufnahme auf. Erst nach Blut- und Stuhluntersuchungen stellten Ärzte die Infektion mit dem Parasiten fest.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob verunreinigter Salat hinter dem Ausbruch steckt. Taco Bell entfernte Salat vorsorglich aus seinen Filialen. Zeitweise stand auch ein Zulieferer im Verdacht, nachdem die US-Lebensmittelbehörde FDA den Parasiten zunächst in einer Probe nachgewiesen hatte. Nach einer erneuten Analyse wurde dieses Ergebnis jedoch als falsch positiv eingestuft. Die genaue Quelle der Infektionen ist deshalb weiterhin unbekannt.

Cyclospora cayetanensis befällt den Dünndarm und verursacht starken, wässrigen – teils "explosionsartigen" – Durchfall. Hinzu kommen häufig Bauchkrämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und starke Erschöpfung. Ohne Behandlung können die Beschwerden mehrere Wochen anhalten. Der Parasit wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Neben Salat standen bei früheren Ausbrüchen auch Beeren, Kräuter und anderes Blattgemüse als mögliche Infektionsquellen im Fokus der Behörden.