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Nach Taco Bell-Besuch

"Explosionsartiger Durchfall" - Jetzt spricht Parasit-Opfer

Ein Mann liegt im Krankenhausbett und zeigt mit einem Finger, an dem ein Pulsoximeter hängt.
© Instagram
Der Ausbruch der Darmerkrankung Cyclosporiasis in den USA weitet sich weiter aus.
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Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden inzwischen mehr als 1.600 Infektionen bestätigt, weitere rund 5.100 Verdachtsfälle werden derzeit untersucht. Betroffen sind mittlerweile 34 Bundesstaaten.

Nun hat ein Betroffener erstmals öffentlich über seine schweren Beschwerden gesprochen. Der 46-jährige Alonso Z. vermutet, sich nach einer Mahlzeit bei der Fast-Food-Kette Taco Bell mit dem Parasiten Cyclospora cayetanensis infiziert zu haben.

Dauernd aufs Klo

Im Interview mit dem US-Sender NBC Chicago berichtete der Mann von einer Woche voller Qualen. "Ich musste buchstäblich alle anderthalb Stunden auf die Toilette", sagte er. Wegen des heftigen Durchfalls habe er "nicht ein einziges Mal länger als anderthalb Stunden am Stück geschlafen". Als schließlich Blut im Stuhl hinzukam, suchte er eine Notaufnahme auf. Erst nach Blut- und Stuhluntersuchungen stellten Ärzte die Infektion mit dem Parasiten fest.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob verunreinigter Salat hinter dem Ausbruch steckt. Taco Bell entfernte Salat vorsorglich aus seinen Filialen. Zeitweise stand auch ein Zulieferer im Verdacht, nachdem die US-Lebensmittelbehörde FDA den Parasiten zunächst in einer Probe nachgewiesen hatte. Nach einer erneuten Analyse wurde dieses Ergebnis jedoch als falsch positiv eingestuft. Die genaue Quelle der Infektionen ist deshalb weiterhin unbekannt.

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Cyclospora cayetanensis befällt den Dünndarm und verursacht starken, wässrigen – teils "explosionsartigen" – Durchfall. Hinzu kommen häufig Bauchkrämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und starke Erschöpfung. Ohne Behandlung können die Beschwerden mehrere Wochen anhalten. Der Parasit wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Neben Salat standen bei früheren Ausbrüchen auch Beeren, Kräuter und anderes Blattgemüse als mögliche Infektionsquellen im Fokus der Behörden.

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