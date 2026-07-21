Schock-Studie: Das passiert auf Kreuzfahrtschiffen

Kreuzfahrten gelten als sichere Urlaubsform, doch auch auf hoher See kommt es immer wieder zu Straftaten.

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Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Crime at Seas" von Professor Dominic Kudlacek von der Hochschule Bremerhaven. Für seine Untersuchung befragte er 15 ehemalige Crewmitglieder zu ihren Erfahrungen an Bord.

Demnach stehen Diebstähle an erster Stelle der gemeldeten Delikte. Dahinter folgen sexuelle Übergriffe, die laut den Befragten vor allem Beschäftigte der Schiffsbesatzung betreffen. Fälle von Drogenhandel, Schmuggel oder Vandalismus seien dagegen deutlich seltener.

Das passiert bei Straftaten

Der Forscher kritisiert, dass Vorfälle häufig zunächst intern behandelt werden und staatliche Behörden meist erst bei schweren Straftaten eingeschaltet werden. Der internationale Kreuzfahrtverband CLIA weist diese Darstellung jedoch zurück und betont, dass Kriminalität auf Kreuzfahrtschiffen insgesamt selten sei. Moderne Überwachungskameras, Sicherheitsdienste und klare Abläufe würden rund um die Uhr für den Schutz von Passagieren und Crew sorgen.

Kommt es dennoch zu einer Straftat, kann der Kapitän weitreichende Maßnahmen ergreifen. Verdächtige dürfen bis zum nächsten Hafen in ihrer Kabine oder einem speziellen Raum festgesetzt und anschließend den örtlichen Behörden übergeben werden.