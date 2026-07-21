Welt
TV
E-Paper
Welt

"Crime at Seas"

Schock-Studie: Das passiert auf Kreuzfahrtschiffen

Großes weißes Kreuzfahrtschiff auf offenem Meer unter blauem Himmel.
© Getty Images
Kreuzfahrten gelten als sichere Urlaubsform, doch auch auf hoher See kommt es immer wieder zu Straftaten.
OE24 auf Google bevorzugen

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Crime at Seas" von Professor Dominic Kudlacek von der Hochschule Bremerhaven. Für seine Untersuchung befragte er 15 ehemalige Crewmitglieder zu ihren Erfahrungen an Bord.

Demnach stehen Diebstähle an erster Stelle der gemeldeten Delikte. Dahinter folgen sexuelle Übergriffe, die laut den Befragten vor allem Beschäftigte der Schiffsbesatzung betreffen. Fälle von Drogenhandel, Schmuggel oder Vandalismus seien dagegen deutlich seltener.

Auch interessant

So viel casht Koni Laimer jetzt beim FC Bayern

Infantino kündigt neues WM-Beben an

Transfer-Knall um Jamal Musiala (23)

Das passiert bei Straftaten

Der Forscher kritisiert, dass Vorfälle häufig zunächst intern behandelt werden und staatliche Behörden meist erst bei schweren Straftaten eingeschaltet werden. Der internationale Kreuzfahrtverband CLIA weist diese Darstellung jedoch zurück und betont, dass Kriminalität auf Kreuzfahrtschiffen insgesamt selten sei. Moderne Überwachungskameras, Sicherheitsdienste und klare Abläufe würden rund um die Uhr für den Schutz von Passagieren und Crew sorgen.

Kommt es dennoch zu einer Straftat, kann der Kapitän weitreichende Maßnahmen ergreifen. Verdächtige dürfen bis zum nächsten Hafen in ihrer Kabine oder einem speziellen Raum festgesetzt und anschließend den örtlichen Behörden übergeben werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schock-Studie: Das passiert auf Kreuzfahrtschiffen

Neuer Briten-Premier kündigt Entlastungs-Hammer an

"Explosionsartiger Durchfall" - Jetzt spricht Parasiten-Opfer

Absturz: Umfrage-Schock für Wladimir Putin

Rache-Drohung: Trump schickt Warnung an Teheran

Eskalation im Iran: Schickt Trump jetzt Bodentruppen?

Alarm um 2-Meter-Mann nach Messer-Femizid

Meteotsunami trifft Kroatien - Urlauber in Panik

Straßenschlachten nach tödlichem Polizei-Einsatz

Irans Präsident Pezeshkian spricht von "totalem Krieg"