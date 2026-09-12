Fan stirbt nach Notfall im Stadion

Schock vor einem Zweitliga-Spiel in Deutschland: Kurz vor dem Anpfiff der Partie Eintracht Braunschweig gegen Dynamo Dresden brach auf der Tribüne ein Fan zusammen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus.

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Der medizinische Notfall ereignete sich kurz vor Beginn der Partie im EINTRACHT-STADION. Rettungskräfte schirmten den Einsatzort auf der Haupttribüne mit großen weißen Planen ab.

Per Stadiondurchsage wurde mitgeteilt, dass ein Mensch um sein Leben kämpfe. Einsatzkräfte führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, anschließend wurde der Fan ins Krankenhaus gebracht.

Wegen des Einsatzes wurde die Begegnung zwischen Braunschweig und Dresden mit rund 15 Minuten Verspätung angepfiffen.

Eintracht trauert um ihren Fan

Inzwischen steht fest: Der Fan überlebte den Notfall nicht. Eintracht Braunschweig teilte mit, dass der Betroffene trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei.

Der Verein sprach seiner Familie und seinen Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Zugleich bedankte sich die Eintracht bei den Fans im Stadion für deren Verständnis und Mitgefühl.

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"In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund", erklärte der Verein.

Auch die Berichterstattung über das Spiel wurde aus Respekt reduziert. Zum Abschluss schrieb die Eintracht: "You’ll never walk alone."