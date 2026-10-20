2:2 in Istanbul:
Fenerbahçe vergibt Heimsieg: Prager Spät-Schock in der 90. Minute!
In der Königsklasse trafen im Stadionspektakel von Istanbul mit Fenerbahçe SK und Slavia Prag zwei Tabellennachbarn aufeinander. Das Team aus der Süper Lig erwischte vor heimischem Publikum einen absolut traumhaften Start und riss die Spielkontrolle sofort an sich. Bereits in der 4. Minute zog Oguz Aydin von halbrechts nach innen und zimmerte das Leder unhaltbar per Linksschuss in den Winkel zur 1:0-Führung für die Hausherren.
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Doppelschlag durch Greenwood – Guendouzi patzt böse
Fenerbahçe setzte direkt nach und schockte die Gäste aus Tschechien nur wenige Minuten später erneut: Nach präziser Vorarbeit von Nelson Semedo kombinierte sich Istanbul glänzend durch, ehe Mason Greenwood frei im Strafraum auftauchte und eiskalt zum 2:0 vollendete (11.). Prag fand bis dahin kaum statt, kam jedoch durch ein Geschenk der Türken zurück ins Spiel. Nach einem kapitalen Fehlpass von Mattéo Guendouzi spritzte Lukas Provod dazwischen und schob mühelos zum 2:1-Anschlusstreffer ein (15.).
Prager Spät-Schock besiegelt bitteres Remis
Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem Fener die Prager weitgehend vom eigenen Gehäuse fernhielt und durch Dorgeles Nene die Riesenchance auf die Entscheidung verpasste (64.). Als alles bereits nach einem Heimsieg für die Mannschaft von der Bosporus-Küste aussah, schlug Slavia in der 90. Minute eiskalt zu: Der bärenstarke Ayaosi tankte sich auf dem rechten Flügel durch und bediente Pavel Kacor, der per langem Bein zum 2:2-Endstand vollstreckte.
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