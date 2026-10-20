Forbes-Liste 2026: Die zehn bestbezahlten Fußballer der Welt!

Das US-Magazin Forbes veröffentlicht das aktuelle Ranking der bestbezahlten Fußball-Superstars für die Saison 2026/2027 – mit einer unangefochtenen Nummer eins an der Spitze.

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Das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes hat die geschätzten Bruttoeinnahmen der weltweiten Fußballstars für die laufende Saison 2026/2027 enthüllt. An der Spitze thront weiterhin Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Ausnahmekönner in Diensten von Al-Nassr kassiert inklusive aller Werbeeinnahmen stolze 300 Millionen US-Dollar. Mit deutlichem Abstand folgt sein Dauerrivale Lionel Messi von Inter Miami, der auf ein Jahresgehalt von etwa 145 Millionen Dollar kommt. Den dritten Rang auf dem Podest sichert sich Kylian Mbappé von Real Madrid mit Einnahmen von rund 100 Millionen Dollar.

Erling Haaland knackt die Top 5 der Großverdiener

Direkt hinter dem Führungstrio rangiert Erling Haaland von Manchester City, der mit geschätzten 85 Millionen Dollar der bestbezahlte Profi der englischen Premier League bleibt. Komplettiert werden die Top Fünf durch Vinícius Júnior von Real Madrid, der auf 76 Millionen Dollar Jahresgehalt kommt. Dahinter sorgt Barcelonas Youngster Lamine Yamal für Aufsehen: Der spanische Ausnahmekönner belegt mit 55 Millionen Dollar den sechsten Platz, dicht gefolgt von Al-Nassr-Legionär Sadio Mané mit 54 Millionen Dollar.

Sensation um Mohamed Salah nach Türkei-Transfer

Auf den Rängen acht und neun finden sich Real-Superstar Jude Bellingham mit 45 Millionen Dollar sowie Bayern-Knipser Harry Kane mit 42 Millionen Dollar wieder. Den Abschluss der Top 10 bildet Mohamed Salah mit 40 Millionen Dollar. Der Ägypter, der das Jahr 2026 noch beim FC Liverpool begonnen hatte, wechselte im vergangenen Sommer überraschend in die türkische Süper Lig zu Trabzonspor und schaffte dennoch problemlos den Sprung unter die zehn bestbezahlten Fußballer des Planeten.

Cristiano Ronaldo – 300 Mio. Dollar Lionel Messi – 145 Mio. Dollar Kylian Mbappé – 100 Mio. Dollar Erling Haaland – 85 Mio. Dollar Vinícius Júnior – 76 Mio. Dollar Lamine Yamal – 55 Mio. Dollar Sadio Mané – 54 Mio. Dollar Jude Bellingham – 45 Mio. Dollar Harry Kane – 42 Mio. Dollar Mohamed Salah – 40 Mio. Dollar