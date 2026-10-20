Real-Kracher als Bühne: ÖFB-Star vor der Rückkehr

Endlich gibt es wieder Hoffnung! Nach monatelanger Verletzungspause steht Christoph Baumgartner bei RB Leipzig vor der Rückkehr. Der ÖFB-Star absolvierte das komplette Abschlusstraining vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid. Jetzt könnte ausgerechnet am Mittwoch (21 Uhr/live Sky) im Bernabéu sein Comeback gelingen – und auch für Teamchef Ralf Rangnick wird es spannend. Denn am 2. November steht die nächste Kaderbekanntgabe für den Nations-League-Showdown an.

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Die Zeichen stehen auf Comeback! Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, hielt Baumgartner am Dienstag die gesamte Trainingseinheit durch. Damit ist der 27-Jährige für das Gastspiel bei Real Madrid am Mittwoch (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) wieder ein Thema. Ob es schon für die Startelf reicht, ist offen. Doch allein die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist ein wichtiger Schritt – und Leipzig kann jede Verstärkung gut gebrauchen.

Zur Erinnerung: Baumgartners Leidenszeit begann Anfang Juni. Im letzten ÖFB-Testspiel gegen Tunesien zog sich der Niederösterreicher eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, die ihn nicht nur bei RB Leipzig außer Gefecht setzte, sondern auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft kostete. Mehrere Monate musste der 58-fache Teamspieler zuschauen, ehe er zuletzt schrittweise an die Mannschaft herangeführt wurde. Jetzt winkt endlich die Rückkehr auf den Platz.

Rangnick blickt gespannt nach Madrid

Das mögliche Comeback kommt auch für das Nationalteam zur richtigen Zeit. Am 2. November nominiert Ralf Rangnick seinen Kader für den Nations-League-Showdown gegen Irland (14. November) und Israel (17. November). Baumgartner muss nach der langen Pause zwar erst wieder Spielpraxis sammeln. Gelingt ihm bei Leipzig aber rasch der nächste Schritt, könnte er sich noch rechtzeitig für eine Rückkehr ins ÖFB-Aufgebot empfehlen.

Leipzig braucht Baumgartners Klasse

Dass die Sachsen den Österreicher dringend brauchen können, zeigt ein Blick auf die vergangene Saison. Mit 13 Toren und zehn Assists war der Niederösterreicher einer der gefährlichsten Offensivspieler der Leipziger. Er gab dem Spiel Tempo, sorgte für Torgefahr und war ein wichtiger Faktor im Angriff.

Ohne ihn lief es zuletzt alles andere als rund: Gegen Bayern München kassierte Leipzig zuletzt eine bittere 1:6-Klatsche. Trainer Martin Demichelis steht unter Druck, ein Erfolgserlebnis wäre dringend nötig. Da kommt die mögliche Rückkehr des ÖFB-Stars gerade recht. Allerdings wartet mit Real Madrid gleich ein echter Härtetest - und das nach 142 Tagen ohne Spielminuten.