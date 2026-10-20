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Nach Alaba: Nächster ÖFB-Verteidiger verletzt out

SR
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Maximilian Wöber im Schalke-Dress: Nach einem Zweikampf musste der ÖFB-Verteidiger das Training vorzeitig abbrechen und wurde mit einem Golfcart vom Platz gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, bleibt vorerst unklar.
© Getty Images
Schock auf Schalke! Maximilian Wöber muss das Training abbrechen und wird mit dem Golfcart vom Platz gebracht. Jetzt herrscht Verletzungsalarm um den ÖFB-Verteidiger – und das ausgerechnet kurz vor dem Nations-League-Showdown.
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Bei einer Pressingübung am Dienstag geriet Maximilian Wöber in einen Zweikampf mit Kapitän Kenan Karaman. Plötzlich griff sich der 28-Jährige ans linke Bein. Trainer Miron Muslic reagierte sofort und rief die Betreuer zu Hilfe. Für Wöber war die Einheit damit beendet. Der Österreicher musste mit einem Golfcart abtransportiert werden. Das berichtet die "WAZ".

Wie schlimm hat es Wöber erwischt?

Dazu gibt es vorerst keine gesicherte Diagnose. Ob der Abwehrspieler am Wochenende gegen Köln auflaufen kann, ist deshalb völlig offen. Für Schalke wäre ein Ausfall ein weiterer Rückschlag. Und auch beim ÖFB dürfte man genau hinschauen.

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Verletzungsschock: Bittere Diagnose für David Alaba

Für Wöber wäre eine neuerliche Verletzung ein besonders bitterer Rückschlag. Nach mehr als einem Jahr ohne Einsatz im ÖFB-Team feierte der Verteidiger im September sein Comeback in der Nations League. Die WM in Nordamerika im vergangenen Sommer hatte er hingegen verpasst. Nun droht ausgerechnet vor der Kaderbekanntgabe am 2. November für die Duelle gegen Irland und Israel der nächste Dämpfer.

Auf Schalke noch auf Stammplatz-Suche

Hinzu kommt: Auch auf Schalke kämpft Wöber noch um seinen Platz. Der 28-Jährige wechselte im Sommer von Leeds United zu den Königsblauen und absolvierte seither sechs Ligaspiele. Allerdings stand er erst einmal in der Startelf von Trainer Miron Muslic. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Mainz wurde er in der 71. Minute eingewechselt, eine Woche zuvor durfte er beim 1:2 in Freiburg von Beginn an ran.

Ein Highlight konnte Wöber in seiner noch jungen Schalke-Zeit immerhin bereits verbuchen: Am 11. September traf er beim 3:1 gegen Union Berlin nach seiner Einwechslung. Jetzt aber steht die bange Frage im Raum: Wie lange fällt der Österreicher aus?

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