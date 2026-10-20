Bayern fehlt der unfehlbare Michael Olise

Nach einer gelb-roten Karte fehlt Michael Olise ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Arsenal.

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Es ist ein unglaublicher Fakt: Seit seinem Wechsel um rund 53 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Bayern 2024 verpasste Michael Olise gerade einmal vier Partien.

Gegen Arsenal verpasst der Franzose nun sein fünftes Match in den FCB-Farben. Er hätte sich wohl kaum einen schlechteren Zeitpunkt für seinen Ausraster gegen Viking aussuchen können.

Wer soll den Superstar ersetzen?

Mit sieben Toren und vier Vorlagen in den bisherigen acht Partien bewies der 24-Jährige wieder einmal, wie unverzichtbar er für Vincent Kompany ist.

Gerade seine Kreativität ist beinahe nicht zu ersetzen, versuchen werden es wohl Serge Gnabry, Nathaniel Brown oder Lennart Karl. Letzterer traf beim Duell gegen Arsenal letzte Saison bereits sehenswert.

Die Bilanz ohne Olise steht zwar bei vier Siegen, doch die erste echte Bewährungsprobe gibt es jetzt.