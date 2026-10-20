»Massaker auf Pariser Art«: PSG-Ultras schocken mit Gewalt-Banner

Eine Kettensäge, blutrote Spritzer und eine geschmacklose Botschaft: Die PSG-Ultras sorgten vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona mit einer martialischen Choreo für Entsetzen.

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Im Prinzenpark hatten die PSG-Anhänger am Dienstag schon vor dem Anpfiff für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht mit einer gewöhnlichen Fan-Choreografie. Ein riesiges Banner zeigte einen maskierten Mann im Trikot von Paris Saint-Germain, der mit einer Kettensäge das Wappen des FC Barcelona zersägte. Blutige Spritzer verstärkten die drastische Darstellung. Darunter prangte in großen Buchstaben die Botschaft: "Massaker, Pariser Art".

Statt die Rivalität mit einer spektakulären Fußball-Show zu untermalen, setzten die Ultras auf eine martialische Inszenierung, die weit über eine gewöhnliche Stichelei hinausging. Die Bilder sorgten bereits vor dem Anpfiff für Gesprächsstoff und verliehen dem Champions-League-Kracher einen bitteren Beigeschmack.

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Dabei hatte das Duell zwischen PSG und Barça auch sportlich reichlich Brisanz geboten. Die Pariser waren mit breiter Brust in die Partie gegangen, nachdem sie Manchester City zuletzt auswärts mit 4:2 bezwungen hatten. Trainer Luis Enrique kannte die Katalanen bestens, schließlich hatte er früher selbst an der Seitenlinie des FC Barcelona gestanden.

Erst der Banner-Schock, dann PSG-Führung

Doch auch die Gäste aus Spanien waren mit viel Selbstvertrauen angereist. Barça hatte seine ersten zehn Pflichtspiele der Saison allesamt gewonnen, dabei 48 Tore erzielt und lediglich elf Gegentreffer kassiert.

Auf dem Rasen hatten die Franzosen ebenfalls vorgelegt: Mit einer 1:0-Führung war PSG in die Halbzeitpause gegangen. Während die sportliche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch ausstand, blieb die umstrittene Choreografie der Ultras ein unschöner Begleiter des europäischen Topduells. Denn leidenschaftliche Unterstützung gehört zum Fußball – Gewaltbilder als vermeintliche Kampfansage sind jedoch eine andere Dimension.