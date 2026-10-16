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Henriette auf Achse

Feuerwehr jagt aufgeschrecktes Huhn quer durch St. Pölten

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Ein Feuerwehrmann hält ein braun geflecktes Huhn auf einer Straße fest.
© Freiwillige Feuerwehr St.Pölten
In St. Pölten-Wagram wurde die Suche nach Ausreißerin Henriette zum ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz, der glücklicherweise ein Happy End hatte.
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Mehrere Tage lang hielt das Huhn "Henriette" seine Besitzer auf Trab. Die Unternehmerfamilie hatte vergeblich versucht, die gefiederte Dame einzufangen. Am Mittwochvormittag schlug schließlich eine besorgte Anrainerin Alarm: Henriette war auf der stark befahrenen Purkersdorfer Straße unterwegs. Die Feuerwehralarmzentrale schickte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Wagram los. Als die Helfer eintrafen, war der Ausreißer aber bereits im dichten Grün (siehe Foto) verschwunden.

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Hier hielt sich Henriette unter anderem versteckt. © Freiwillige Feuerwehr St.Pölten

Gemeinsam mit dem inzwischen eingetroffenen Besitzer durchkämmten die Einsatzkräfte das verwachsene Gelände. Doch Henriette dachte offenbar nicht daran, sich kampflos zu ergeben: Zwischen Ästen und Gestrüpp war sie kaum zu entdecken. Als die Helfer sie schließlich aufspürten, ergriff sie erneut die Flucht – samt Abstechern auf benachbarte Grundstücke und spektakulären Flugeinlagen. Erst Helmut Wieser, Fahrmeister-Gehilfe der Feuerwehr, bekam das verrückte Hendl schließlich zu fassen. Für Henriette war das Abenteuer damit vorbei.

Ein Feuerwehrmann hält ein braunes Huhn auf einer Straße vor einem Einsatzfahrzeug.
Huhn Henriette nach ihrer Flucht. © Freiwillige Feuerwehr St.Pölten

Der Einsatz war zwar keine typische Aufgabe der Feuerwehr, wie diese auf ihrer Website betont, doch weil Henriette schon länger unterwegs war und eine Gefahr für sich und den Verkehr bestand, griffen die Helfer nach Rücksprache mit den Besitzern ein. Diese führen die Firma K-Druck, ein langjähriger Partner der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Wagram.

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