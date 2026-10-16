Leopoldi: 19 Gratis-Events für Kids in NÖ

In Niederösterreich wird zu Leopoldi am 15. November wieder zum Kinderlandesfeiertag geladen.

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"Wir feiern heuer an 19 Standorten in allen vier Vierteln bei freiem Eintritt und nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird das Angebot heuer noch vielfältiger", kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) laut Aussendung bei der Programmpräsentation am Freitag in Klosterneuburg an.

"Wir wollen Kinderaugen zum Leuchten bringen an diesem Tag", sagte Autor Thomas Brezina.

Für die Kinder: Von Brezina bis Wissenschaft

Brezina wird im Museum Niederösterreich in St. Pölten aus seinem Buch "Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte" lesen, danach ist eine Signiereinheit geplant. Zu den weiteren Stationen zählen das KinderKunstLabor in der Landeshauptstadt, das VISTA Science Experience Center und das Museum Gugging in Klosterneuburg, das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya und auch das Haus der Wildnis in Lunz am See. Ums Forschen und Experimentieren dreht sich alles im Haus der Digitalisierung sowie in den Science Centern in Tulln und Lunz. Workshops und Mitmachstationen in Büchereien, etwa in Vitis, Gloggnitz und Scheibbs, ergänzen das Programm.