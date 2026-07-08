Fitness-Star (32) tot in See aufgefunden

Große Trauer um einen der bekanntesten Fitness-Influencer Amerikas: Der 32-jährige YouTuber Connor Murphy wurde nach einem rätselhaften Vorfall in Thailand tot aus einem See geborgen.

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Der bekannte US-Internet-Star Connor Murphy ist tot. Nach Angaben der thailändischen Behörden wurden Polizisten am Dienstag zu einer Wohnanlage im Bezirk Bang Phli gerufen. Zeugen berichteten, dass Murphy zuvor einem Autofahrer Geld angeboten, vor einem Fahrzeug geschrien und sich auf die Straße geworfen haben soll. Als die Beamten schließlich am Einsatzort eintrafen, lief der YouTuber nackt davon und stieg in einen nahegelegenen See.

Rätselhafter Fund im Wasser

Gegen 15:00 Uhr Ortszeit entdeckte ein Zeuge eine reglose Person im Wasser. Herbeigerufene Taucher bargen Murphys Leiche rund 20 Meter vom Ufer entfernt aus einer Tiefe von mehr als zehn Metern. Laut Aussage der Behörden gibt es keine offensichtlichen Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen und die genaue Todesursache des 32-Jährigen klären. Warum der Influencer in den See ging, bleibt vorerst unklar.

Ermittler sichern mysteriöse Spuren

In dem von Murphy gemieteten Haus stießen die Ermittler laut dem thailändischen Nachrichtenportal "Thairath" auf Farbflecken, die sich auf Möbeln und Elektrogeräten befanden. Zudem entdeckten die Beamten in seinem Auto zwei unbenutzte Spritzen sowie unbekannte Tabletten in einer Gürteltasche. Ob diese Funde in direktem Zusammenhang mit seinem Tod stehen, ist derzeit noch völlig offen. Seine 22 Jahre alte Freundin erklärte dazu, dass sie Murphy nie beim Konsum von Drogen gesehen habe und sich sein Verhalten nicht erklären könne.

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Sorge um veränderte Inhalte

Murphy erlangte ursprünglich mit Videos über Muskelaufbau, Ernährung und Selbstoptimierung große Bekanntheit, wobei ihm auf YouTube rund 2,4 Millionen Menschen folgten. Später änderten sich seine Inhalte deutlich, als er immer häufiger über Spiritualität, ungewöhnliche Lebensphilosophien und persönliche Überzeugungen sprach, was bei vielen langjährigen Fans Sorgen auslöste. Zuletzt bewegte sich der YouTuber zusätzlich in der sogenannten "Looksmaxxing"-Szene, bei der es um die extreme Optimierung des Aussehens geht und in der teils gefährliche Methoden empfohlen werden, vor denen Experten warnen.