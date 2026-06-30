Fotograf filmt gigantischen Quallen-Schwarm

Dem Unterwasserfotografen Benjamin Yavar ist vor der philippinischen Insel Panglao ein außergewöhnliches Naturschauspiel vor die Linse gekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Mann entdeckte einen riesigen Schwarm von Fingerhutquallen und kehrte mit seiner Kamera ins Wasser zurück, um die beeindruckenden Bilder festzuhalten.

Die Aufnahmen zeigen unzählige der durchsichtigen Quallen, die gleichzeitig durch das Wasser treiben und dabei eine beinahe surreale Kulisse schaffen. Die Unterwasserwelt wirkt dabei fast wie eine andere Galaxie. Solch große Ansammlungen von Fingerhutquallen sind nur selten zu beobachten und gelten selbst für erfahrene Taucher als außergewöhnliches Erlebnis.

Berührung kann schmerzhaft sein

Auch wenn Fingerhutquallen nicht als lebensgefährlich gelten, können ihre Berührungen unangenehm werden. Die Tiere besitzen Nesselzellen, die Hautreizungen und schmerzhafte Reaktionen auslösen können. Für den Taucher blieb die Begegnung daher nicht ganz ohne Folgen: Er erlitt nach dem Tauchgang einen Hautausschlag.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Video begeistert das Netz

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die spektakulären Aufnahmen verbreiteten sich rasch im Internet und sorgen in sozialen Netzwerken für Begeisterung. Viele Nutzer vergleichen die Bilder mit Szenen aus einem Science-Fiction-Film oder einer Unterwasser-Galaxie.