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Spektakel im Meer

Fotograf filmt gigantischen Quallen-Schwarm

© Universal Images Group via Getty Images
Dem Unterwasserfotografen Benjamin Yavar ist vor der philippinischen Insel Panglao ein außergewöhnliches Naturschauspiel vor die Linse gekommen. 
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Der Mann entdeckte einen riesigen Schwarm von Fingerhutquallen und kehrte mit seiner Kamera ins Wasser zurück, um die beeindruckenden Bilder festzuhalten.

Die Aufnahmen zeigen unzählige der durchsichtigen Quallen, die gleichzeitig durch das Wasser treiben und dabei eine beinahe surreale Kulisse schaffen. Die Unterwasserwelt wirkt dabei fast wie eine andere Galaxie. Solch große Ansammlungen von Fingerhutquallen sind nur selten zu beobachten und gelten selbst für erfahrene Taucher als außergewöhnliches Erlebnis.

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Berührung kann schmerzhaft sein

Auch wenn Fingerhutquallen nicht als lebensgefährlich gelten, können ihre Berührungen unangenehm werden. Die Tiere besitzen Nesselzellen, die Hautreizungen und schmerzhafte Reaktionen auslösen können. Für den Taucher blieb die Begegnung daher nicht ganz ohne Folgen: Er erlitt nach dem Tauchgang einen Hautausschlag.

Video begeistert das Netz

Die spektakulären Aufnahmen verbreiteten sich rasch im Internet und sorgen in sozialen Netzwerken für Begeisterung. Viele Nutzer vergleichen die Bilder mit Szenen aus einem Science-Fiction-Film oder einer Unterwasser-Galaxie.

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