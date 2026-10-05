Frühes Prime-Angebot: Dieser Shark-Akkusauger ist 35% günstiger

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Die Prime-Angebote stehen vor der Tür – doch Sie müssen nicht bis zum eigentlichen Start warten. Amazon hat bereits die ersten frühen Prime-Angebote freigeschaltet. Mit dabei ist der Shark PowerPro Akku-Staubsauger IZ370EU, der kabelloses Saugen mit bis zu 50 Minuten Laufzeit und einigen cleveren Funktionen verbindet.

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Wer ohnehin über einen neuen Staubsauger nachdenkt, kann sich damit bereits vorab einen der ersten Deals sichern. Das Shark-Modell ist exklusiv bei Amazon erhältlich und wurde allein im vergangenen Monat mehr als 200 Mal gekauft.

Shark PowerPro Akku-Staubsauger

Kabellos durch die Wohnung – bis zu 50 Minuten

Kabel ausstecken, in den nächsten Raum wechseln, wieder eine Steckdose suchen: Genau darauf können Sie mit einem Akkusauger verzichten. Der Shark PowerPro arbeitet kabellos und bietet eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Damit eignet er sich sowohl für die schnelle Runde zwischendurch als auch für einen größeren Wohnungsputz.

Praktisch ist zudem, dass der Sauger freistehend abgestellt werden kann. Sie müssen also nicht erst eine passende Wandhalterung montieren oder das Gerät irgendwo anlehnen.

Praktisch für Tierhaare und schwer erreichbare Stellen

Besonders interessant dürfte das Modell für Haushalte mit Hund oder Katze sein: Der beutellose Shark ist laut Hersteller auch für Tierhaare ausgelegt und kann sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden eingesetzt werden.

Shark PowerPro Akku-Staubsauger

Ein kleines Detail kann beim Putzen ebenfalls einen großen Unterschied machen: Das integrierte LED-Licht hilft dabei, Staub und Schmutz auf dem Boden besser zu erkennen.

Und dann wäre da noch das Knickgelenk-Rohr. Damit kommen Sie leichter unter Sofa, Bett oder andere niedrige Möbel, ohne sich beim Saugen ständig tief bücken zu müssen. Das dürfte gerade im Alltag schnell zu einer Funktion werden, die man nicht mehr missen möchte.

Einer der ersten Prime-Deals ist bereits da

Wenn Sie auf die kommenden Prime-Angebote gewartet haben, lohnt es sich also, schon jetzt einen Blick auf Amazon zu werfen. Die ersten Deals sind bereits gestartet, und der Shark PowerPro gehört aktuell zu den Produkten, die als "Frühes Prime-Angebot" gekennzeichnet sind.

Vor allem wenn ein neuer Akkusauger ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, könnte das ein guter Zeitpunkt sein, zuzuschlagen. Bis zu 50 Minuten Laufzeit, Knickgelenk, LED-Licht und die Eignung für Tierhaare machen den Shark zu einem praktischen Alltagshelfer – und dank des frühen Prime-Angebots müssen Sie mit dem Deal-Shopping nicht einmal mehr warten.

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