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Für fast 2 Millionen: Trumps Elternhaus verkauft

Drei Personen stehen draußen an einem Geländer und blicken in die Ferne.
© Getty Images
Hier hat der inzwischen mächtigste Mann der Welt einst als Baby gelebt: Das Elternhaus von US-Präsident Donald Trump in New York ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge für rund 1,93 Millionen US-Dollar (1,66 Millionen Euro) verkauft worden.
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Mit seinen Eltern lebte Trump bis zu seinem vierten Lebensjahr in dem Haus im Stadtteil Queens, wie die "New York Times" und die "New York Post" übereinstimmend berichteten.

In den vergangenen Jahren war das Haus verfallen und den Berichten zufolge höchstens ein Zuhause für streunende Katzen. Im März 2025 kaufte ein Immobilienentwickler das Haus demnach für 835.000 Dollar und steckte dann etwa eine halbe Million Dollar in eine komplette Sanierung. Der oder die Käufer wollten nun anonym bleiben, hieß es. Ein Vertreter des Maklers sagte der "New York Times" zufolge, es gebe bei dem Kauf vermutlich keinen politischen Hintergrund, es gehe darum, "langfristig" dort zu leben.

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Laut Immobilienanzeige auf dem Portal Zillow bietet das Haus unter anderem fünf Schlafzimmer und drei Bäder. Fotos im Bericht der "New York Post" zeigten ein sehr ansprechendes, modernes Haus.

Von Queens nach Manhattan und weiter ins Weiße Haus

Der Vater des heutigen US-Präsidenten, der Immobilienunternehmer Fred Trump, ließ das Haus in der Straße Wareham Place im Viertel Jamaica Estates den Berichten zufolge 1940 für die Familie bauen. Sechs Jahre später kam als viertes von fünf Kindern der Sohn Donald auf die Welt, bevor die Familie den Berichten zufolge 1950 in eine große, neu gebaute Villa in unmittelbarer Nähe umzog. Dort verbrachte Donald Trump den Rest seiner Kindheit.

Trump folgte den Fußstapfen seines Vaters und wurde in New York als Immobilienunternehmer reich. Der inzwischen 80 Jahre alte US-Präsident lebte lange in einem seiner Hochhäuser namens "Trump Tower" in Manhattan, 2019 meldete er seinen Wohnsitz offiziell in Florida an - wohl aus politischen und steuerlichen Gründen. Dort befindet sich in Palm Beach sein Club Mar-a-Lago. Aktuell lebt Trump - wie alle US-Präsidenten - hauptsächlich im Weißen Haus in der Hauptstadt Washington.

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