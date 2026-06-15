Future Unlocked: Wien sucht die Fachkräfte von morgen

Über 1.000 Besucher beim Finale des Future Fit Festivals im Wiener Rathaus. Im Fokus standen Lehrstellen, Jobs und direkte Kontakte zu rund 30 Unternehmen.

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Schon am frühen Vormittag herrscht reger Andrang im Wiener Rathaus. Hunderte Jugendliche und junge Erwachsene strömen zur "Future Unlocked", dem großen Job- und Ausbildungs-Event, das den Abschluss des diesjährigen Future Fit Festivals bildet.

Nach einem Monat und mehr als 65 Veranstaltungen steuert das Future Fit Festival mit seiner Abschlussmesse auf seinen Höhepunkt zu. Bereits kurz nach Mittag knacken die Veranstalter die Marke von 1.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das Festival setzte in diesem Jahr auf die drei Zukunftsfelder IT und Digitalisierung, Technik und Nachhaltigkeit sowie Pflege und Pädagogik. Ziel war es, jungen Wienerinnen und Wienern neue Berufsperspektiven aufzuzeigen und sie direkt mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen in Kontakt zu bringen.

Von Coding-Workshops über Einblicke in Berufsmöglichkeiten beim ORF bis hin zu KI-Schulungen und Karriereberatungen, das Angebot war breit gefächert. Besonders gefragt waren die Bewerbungschecks, professionelle Bewerbungsfotos und die Möglichkeit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

© Pia Rommel

Future Unlocked als Sprungbrett ins Berufsleben

Für viele Besucher war die Messe eine wichtige Gelegenheit, sich über ihre berufliche Zukunft zu informieren. Zahlreiche Unternehmen präsentierten offene Lehrstellen, Praktika und Einstiegsjobs.

Auch der 19-jährige Schüler Gregor zeigte sich begeistert: "Man bekommt hier einen guten Überblick über die Möglichkeiten nach der Schule und kann direkt mit Unternehmen sprechen. Ich habe sogar eine Empfehlung für einen potentiellen Arbeitgeber bekommen."

Politische Prominenz informiert sich vor Ort

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann und Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak © Pia Rommel

Begleitet wurde die Veranstaltung unter anderem von Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann sowie Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ), Waff-Geschäftsführer Marko Miloradović und AMS Wien-Geschäftsführer Winfried Göschl. Gemeinsam unterstrichen sie die Bedeutung solcher Initiativen für einen erfolgreichen Berufseinstieg junger Menschen.

Mit der Future Unlocked endet das Future Fit Festival 2026 erfolgreich und zeigt einmal mehr: Die Nachfrage nach Orientierung, Weiterbildung und direkten Kontakten in die Arbeitswelt ist bei jungen Wienerinnen und Wienern ungebrochen hoch.