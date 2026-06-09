Gewitterwalze steuert auf Wien zu

Für weite Teile Österreichs besteht eine Wetter-Warnung.

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Nach sommerlichen Temperaturen steht Österreich ein markanter Wetterumschwung bevor. Eine Störungszone erfasst das Land und sorgt am Nachmittag und Abend für zahlreiche Regenschauer sowie örtlich kräftige Gewitter. Besonders betroffen sind der Süden und der Osten Österreichs – und damit auch Wien.

Meteorologen rechnen zunächst mit teils schwülen Bedingungen und Temperaturen von bis zu 30 Grad im Osten des Landes. Im Laufe des Nachmittags bilden sich jedoch verbreitet kräftige Regengüsse. Vor allem in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland sowie in Teilen der Steiermark können sich lokale Gewitter entwickeln. Diese gehen stellenweise mit Starkregen, Blitzschlag und stürmischen Windböen einher. Auch Hagelschauer sind möglich.

Mit dem Durchzug der Störung frischt der Wind aus West bis Nordwest deutlich auf. Während vielerorts mäßiger bis lebhafter Wind erwartet wird, können einzelne Gewitterzellen lokal auch stürmische Böen bringen. Gleichzeitig sinken die Temperaturen mit Einsetzen der Niederschläge spürbar.

Starkregen

Auch in den Abendstunden bleibt die Wetterlage angespannt. Dichte Wolken dominieren den Himmel, und in weiten Teilen des Landes sind weitere Regenschauer zu erwarten. Im Osten und Südosten, darunter auch im Großraum Wien, können zunächst noch einzelne Gewitter auftreten, bevor sich die Lage in der Nacht allmählich beruhigt. Die Temperaturen gehen dabei auf 10 bis 17 Grad zurück.

© Getty Images

Am Mittwoch setzt sich das unbeständige Wetter fort. Eine Störungszone liegt quer über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolken sowie anhaltende Niederschläge. Während der Schwerpunkt der Regenfälle zunächst in der Westhälfte liegt, breiten sich die Schauer im Tagesverlauf zunehmend nach Osten aus. Spätestens in der Nacht erreichen die Niederschläge auch die östlichsten Landesteile.

Für Wien bedeutet das: Nach einem zunächst noch warmen und teils trockenen Start nimmt die Gewitter- und Regengefahr deutlich zu. Im weiteren Verlauf dominieren Wolken und immer wieder Regen. Die Höchstwerte erreichen im Osten zunächst noch 20 bis 24 Grad, bevor die Temperaturen in den folgenden Tagen weiter zurückgehen.

Damit endet die aktuelle Sommerphase vorerst. Statt Sonnenschein bestimmen in den kommenden Stunden Gewitter, Regenschauer und deutlich kühlere Luftmassen das Wettergeschehen in Österreich.