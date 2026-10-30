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Hohe Belastung

Glasner mit Beichte: "Ich bin ein schlechter Vater"

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Ein Mann mit kurzen braunen Haaren blickt ernst, im Hintergrund ist alles unscharf.
© Getty Images
Oliver Glasner spricht über den schwierigen Spagat zwischen Beruf und Familie.
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Seit drei Jahren ist Oliver Glasner bereits Trainer in der Premier League. Im Sporthilfe-Podcasts "RAW - Real Athlete's World" spricht der Oberösterreicher jetzt über den schwierigen Spagat zwischen Arbeit und Familie.

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Wenig Zeit für Familie

"Wenn du dich für einen Premier-League-Job entscheidest, dann leiden Familie und Freunde darunter", gesteht Glasner und erzählt dann von einem Besuch seiner Tochter, die im kommenden Jahr Maturaball hat. Auf die Frage: "Bist du eh da bei meinem Maturaball?", konnte Glasner nur antworten: "Wann habt ihr denn den? Hoffentlich in einer Länderspielpause, weil sonst wahrscheinlich nicht."

"Und dann denkst du dir: 'Ich bin ein schlechter Vater'", so Glasner weiter. "Ich stelle die Arbeit in diesem Fall sogar über die Familie". Er könne bei seinem Job nicht einfach ein Spiel fehlen, weil er zum Maturaball der Tochter muss. „Diese Opfer muss man bringen

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