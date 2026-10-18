Grande Finale und Comeback für Celine Dion

Kanadische Sängerin absolvierte insgesamt 16. Auftritte in fünf Wochen

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Mit ihrem 16. Auftritt in fünf Wochen hat die kanadische Sängerin Céline Dion ihre Konzertreihe in Frankreich beendet. Die Gesangsdiva trat Samstagabend vor mehr als 30.000 begeisterten Fans in der ausverkauften Plenitude Arena in Nanterre bei Paris auf. "Ihr langweilt mich schon", sagte die 58-Jährige scherzhaft an ihr Publikum gewandt. Alle ihre Konzerte waren trotz der hohen Ticketpreise ausverkauft.

"Heute ist der letzte Abend. Es ist verrückt, denn es kommt mir so vor, als sei der erste erst gestern gewesen. Es geht so schnell vorbei. Es geht zu schnell vorbei." Dion hatte am 12. September ihre Konzertreihe in Nanterre begonnen und war nach sechs Jahren krankheitsbedingter Abwesenheit erstmals wieder auf einer großen Konzertbühne aufgetreten.

Zehn weitere Konzerte in Frankreich geplant

Für das kommende Jahr plant Dion zehn weitere Konzerte in Frankreich, die bereits alle ausverkauft sind. Zuvor will sie aber ein neues Album fertigstellen, das im Frühjahr 2027 erwartet wird.

Celine Dion © Getty

Dion ist mit mehr als 260 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Zu ihren größten Hits zählen Balladen wie "Pour que tu m'aimes encore" und der "Titanic"-Song "My heart will go on".

2022 gab die kanadische Sängerin bekannt, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme. 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris den Edith-Piaf-Klassiker "Hymne à l'amour".