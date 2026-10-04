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Superstar verletzt

Haaland-Schock in Nations League

Dominik Lehmann
von
Ein norwegischer Fußballspieler gestikuliert auf dem Spielfeld vor einer vollen Zuschauerkulisse.
© APA/AFP/MIGUEL RIOPA
Norwegens Superstar Erling Haaland musste im Nations-League-Kracher gegen Portugal verletzt ausgewechselt werden.
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Nächster Rückschlag für Manchester City. Nachdem in den vergangenen Tagen der Drück aufgrund der Finanzverstöße immer größer wurde und sogar ein Zwangsabstieg droht, muss man nun wohl auch auf Superstar Erling Haaland verzichten.

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Während Norwegens Nations-League-Kracher gegen Portugal konnte der Ausnahme-Stürmer nach 60 Minuten beim Stand von 1:1 nicht mehr weitermachen. Am Ende verloren die Wikinger nicht nur ihr Aushängeschild, sondern auch die Partie mit 2:1.

Die Verzweiflung stand dem 26-Jährigen Knipser ins Gesicht geschrieben, als er der Ersatzbank signalisierte, dass er nicht weiterspielen kann. Während die XXL-Nationalteam-Pause nun zu Ende geht, wartet auf ManCity kommende Woche der Kracher gegen Liverpool. Allerdings ist die Verletzung der nächste Rückschlag der vergangenen Tage für den strauchelnden Scheich-Klub.

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