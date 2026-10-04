1. Aufstiegs-Matchball im Heimspiel gegen Irland

Nach dem 1:1 im Kosovo steht Österreich als Tabellenführer vor Rückkehr in die Top-Liga A der Nations League.

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Mit zwei Heim-Siegen (jew. 3:1 gegen Israel und Kosovo) und zwei Auswärts-Remis (2:2 in Irland und 1:1 im Kosovo) haben die Österreicher den ersten Nations-League-Block als ungeschlagener Tabellenführer abgeschlossen. Mit 8 Punkten bleibt die Rangnick-Elf drei Punkte vor dem Kosovo, der aufgrund der verlorenen Wien-Partie bei Punktegleichstand hinter Österreich bliebe.

Mit Sieg gegen Iren alles klarmachen

Weiter geht‘s am 14. November in Linz gegen die Iren (20.45 Uhr/ORF1 live & oe24-Liveticker).

Dabei kann Rangnick mit seiner Truppe die Rückkehr in die Top-Liga A fixieren. Mit der Irland-Partie holt Rangnick seinen Vor-Vorgänger Marcel Koller ein. Der Schweizer bestritt zwischen November 2011 und Oktober 2017 nicht weniger als 54 Länderspiele als rot-weiß-roter Teamchef. Rangnicks Punkteschnitt: 1,90 (30 Siege/11 Remis/12 Niederlagen). Im abschließenden Auswärtsspiel gegen Israel am 17. November (20.45 Uhr/ORF1 live & oe24-Liveticker) zieht der aktuelle Erfolgs-Teamchef mit seinem 54. Spiel in der Coachingzone endgültig an Koller vorbei, dann liegt nur mehr Legende Hugo Meisl (129 Spiele zwischen 1918 und 1937) vor dem Deutschen.

Viel wichtiger: Mit einem Heimsieg gegen die Iren wäre den Österreichern schon vor dem abschließenden Match gegen Israel Platz 1 und damit der Fix-Aufstieg sicher. So oder so: Die Rückkehr ins Konzert der Großen ist zum Greifen nah – selbst der Gruppen-Zweite bekommt noch eine Chance im Play-off.