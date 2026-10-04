9. Torschütze! Lang setzte "Joker"-Serie fort

Neun unterschiedliche Spieler erzielten unsere neun Tore.

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In dieser Nations-League-Statistik ist Österreich vor allen anderen Nationen. Unsere neun Treffer wurden von neun verschiedenen Spielern erzielt. Der in der 62. Minute eingewechselte Christoph Lang (24) war unser fünfter "Joker"-Torschütze im laufenden Nations-League-Bewerb. Davor hatten Romano Schmid, Philipp Mwene, Sasa Kalajdzic, David Affengruber, Junior Adamu, Carney Chukwuemeka, Alexander Prass und Michael Gregoritsch getroffen. Trifft am 14. November im Heimspiel gegen die Iren der Nächste, dann wäre der Rekord aus der Teamchef-Ära von Hans Krankl (10 verschiedene Torschützen) egalisiert.

Rangnick lobt Lang

LASK-Stürmer Lang (ein schwieriges Spiel, erst recht auf diesem schwierigen Boden) war am Sonntag fast selbst erstaunt über sein Tor: "Ich bin nicht das große Kopfballungeheuer und freu mich umso mehr, dass es geklappt hat." Lob kam von Teamchef Ralf Rangnick: "Ein Super-Kopfball von Langi, der auch sonst einige gute Szenen hatte. Es war schon sehr wichtig, dass wir den Ausgleich geschafft haben!

Einen Seitenhieb auf die grenzwertigen Bodenverhältnisse konnte sich unser Chefcoach aber nicht verkneifen: "Dass wir bei diesen Bodenverhältnissen keinen Schönheitspreis gewinnen können, war schon im Vorhinein klar."