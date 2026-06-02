Häfn-Alarm: So überfüllt sind unsere Gefängnisse

Die Belagszahlen im Strafvollzug sind wieder gestiegen. Die Auslastung liegt bei 108 Prozent!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aktuell (Stichtag: 1. Juni) befinden sich laut Justizministerium 9.124 Insassinnen bzw. Insassen in den Justizanstalten (JA). Bei einer vom Ministerium angegebenen Belagsfähigkeit von 8.422 Haftplätzen entspricht das einer Auslastung von 108,34 Prozent. Weitere 972 Personen sind infolge einer psychischen Erkrankung in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht bzw. befinden sich im elektronisch überwachten Hausarrest.

Am 1. Februar waren laut Justizministerium 9.012 Personen und damit um 112 Menschen weniger als derzeit in den Justizanstalten inhaftiert. Die Auslastung wurde damals mit 108,15 Prozent angegeben, wobei die Belagsfähigkeit der Justizanstalten seinerzeit mit 8.333 Plätzen ausgewiesen wurde. Die unterschiedlichen Zahlen bei der Belagsfähigkeit irritieren die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP). "Dass die Belagsfähigkeit in den vergangenen vier Monaten erhöht wurde, kann nur bedeuten, dass etwa in Zwei-Personen-Hafträumen nun drei oder sogar vier Personen angehalten werden. Wenn Häftlinge oft 23 Stunden auf engem Raum eingesperrt sind, kann sich jeder ausrechnen, dass das nicht förderlich ist", meinte Schwarz Dienstagmittag auf APA-Anfrage. Schwarz bekräftigte ein Mal mehr, dass es für das Mehr an Häftlingen zu wenig Personal im Exekutiv- und bei den Fachdiensten gibt. "Während die Zahl der Insassen steigt - und wundersamer Weise auch die Belagsfähigkeit -, bleibt der Personalstand gleich niedrig. Das geht sich auf Dauer nicht aus", warnte sie zum wiederholten Male.

"Große Probleme" in JA Münnichplatz

Besonders dramatisch dürften die Zustände im neuen Wiener Jugendgefängnis am Münnichplatz sein. Justizwachebeamte berichteten der APA von Zusatzbetten in Hafträumen, weil die Kapazitäten für die inhaftierten männlichen Jugendlichen nicht ausreichen, und personellen Engpässen im Exekutivdienst, die vor allem zu Randzeiten, an Wochenenden und bei der Einlieferung nach der Verhängung der U-Haft schlagend werden. Die Transporte zum und vom Landesgericht für Strafsachen binden Personal, das auch infolge von Krankenständen dünn gesät sein soll.

"Grundsätzlich gibt es am Münnichplatz große Probleme. Der Dienstbetrieb wäre ohne Mithilfe der angrenzenden JA Simmering nicht zu hundert Prozent möglich", meinte Norbert Dürnberger, Vorsitzender der GÖD-Justizwachegewerkschaft, am Dienstag im Gespräch mit der APA. Er bestätigte, dass behelfsweise Zusatzbetten in Hafträume gestellt werden. Allerdings hätten das Justizministerium bzw. die Generaldirektion für den Strafvollzug und freiheitsentziehende Maßnahmen jüngst Vorkehrungen zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, die "spürbar" seien, sagte Dürnberger. So wurde angeordnet, dass von den 120 angehenden Justizwachemitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die sich derzeit in Ausbildung befinden, ein Gutteil zweiwöchige Praxisblöcke am Münnichplatz absolvieren werden.

"Meine Mitarbeiter leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten jeden Tag das Bestmögliche. Hut ab vor jedem Einzelnen", meinte die Leiterin der JA Münnichplatz, Seada Killinger, auf APA-Anfrage.

Engpässe auch in JA Josefstadt

Personelle Schwierigkeiten wurden der APA seitens der Justizwache zuletzt auch aus der JA Josefstadt berichtet. Demnach verzögern sich regelmäßig Vorführungen von Häftlingen zu Hauptverhandlungen, weil nicht ausreichend Personal vorhanden ist. Einzelne Hafträume im größten Gefängnis des Landes seien "überbelegt", weil aufgrund der laufenden baulichen Sanierung eine ganze Abteilung gesperrt werden musste.