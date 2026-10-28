Herausragende Frauen in der Baukultur: Preisträgerinnen der anotHERVIEWture AWARDs 2026

Baukultur-Preis würdigt die Leistungen von Architektinnen und Zivilingenieurinnen. Rekord-Zahlen bei Einreichungen setzen starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

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„Es gibt endlich mehr Raum für Frauen in der Baukultur – dank eindrucksvoller weiblicher Vorbilder und Initiativen wie dem anotHERVIEWture Award. Mit über 120 Frauen aus mehr als 20 Ländern gab es in diesem Jahr mehr Einreichungen denn je. Das ist ein starkes Zeichen für eine weiblichere Baukultur!" – Doris Schmidauer, Beraterin, Motivatorin und Ehrenschutz-Trägerin für den anotHERVIEWture AWARD

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, wurden im Architekturzentrum Wien (AzW) die anotHERVIEWture AWARDs 2026 verliehen. Der von der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen ausgelobte Preis wird an Frauen verliehen, die besondere Leistungen für die Baukultur in den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen erbracht haben. Der anotHERVIEWture AWARD wird in vier Kategorien vergeben. Der Preis ist mit 5.000 Euro pro Kategorie dotiert.

Gewinnerin der Kategorie I – Female Architect of the Year (österreichische Architektinnen) ist die Architektin Anja Innauer.

„Die Jury würdigt insbesondere diese Haltung: eine zeitgemäße, eigenständige Architektur, die respektvoll mit dem Bestehenden umgeht und daraus neue Perspektiven entwickelt. Anja Innauer steht damit exemplarisch für eine Baukultur, die Verantwortung übernimmt, ohne auf architektonische Präzision und Ausdruckskraft zu verzichten." – Aus der Stellungnahme der Jury

© Sebastian Siegel

Gewinnerin der Kategorie II – Emerging Female Architect of the Year (österreichische Architektinnen unter 40) ist die Architektin Nina Beck.

„Die Arbeit von Nina Beck zeigt herausragend, wie zirkuläres Denken nicht nur über Konstruktion, sondern auch über die Nutzung gedacht werden kann, um Bestand zu erhalten und Community zu fördern. Am Anfang steht bei ihr immer eine Frage, die nicht mit determinierten Antworten, sondern mit einem Dialog beantwortet wird." – Aus der Stellungnahme der Jury

© Sebastian Siegel

Gewinnerin der Kategorie III – National/International Female Engineering Achievement of the Year ist die kroatische Tragwerksplanerin Vlatka Rajčić.

Mit einer konstruktiven Erneuerung der historischen Kuppel und des Ringgewölbes des 1938 errichteten Hauses der kroatischen bildenden Künstler:innen in Zagreb.

„Neu entwickelte Glasprismen, eine optimierte Bewehrung, umfangreiche Materialversuche und eine innovative Verbindung zwischen Glas und Beton ermöglichten es, Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wasserdichtigkeit wesentlich zu verbessern und zugleich den architektonischen Charakter des Denkmals zu bewahren. Das Projekt verbindet auf außergewöhnliche Weise Ingenieurwissen, Innovation, konstruktive Präzision und Denkmalpflege." – Aus der Stellungnahme der Jury

© Sebastian Siegel

Gewinnerin der Kategorie IV – International Female Architect of the Year ist die spanische Architektin Elisa Valero.

„Elisa Valeros Arbeit zeugt von einer tiefen Überzeugung, dass Architektur ein Mittel ist, um echte menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. In sehr unterschiedlichen Kontexten gehen ihre Projekte präzise, sorgfältig und mit einem bemerkenswerten Sinn für soziale Verantwortung auf diese Bedürfnisse ein." – Aus der Stellungnahme der Jury

In diesem Jahr wurde ein Höchstwert an Einreichungen verzeichnet: Insgesamt nahmen 126 Architektinnen und Zivilingenieurinnen aus 24 Ländern teil. In vier Kategorien wurden mehr als 300 Projekte eingereicht. Dies zeigt die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft zeitgenössischer Planungs- und Baukultur. Neben den Gewinnerinnen wurden ebenfalls die weiteren Finalistinnen für ihre herausragende Arbeit gewürdigt.

© Sebastian Siegel

Hintergrund

Der Anteil von Frauen innerhalb der Baukulturschaffenden ist auffallend gering. Auch und speziell im technischen Bereich werden Frauen immer noch häufig durch stereotype Geschlechtszuordnungen, männlich dominierte Netzwerke und Arbeitsbedingungen, die nicht mit anderen Lebensanforderungen vereinbar sind, behindert. Nur ca. 15 Prozent der Ziviltechniker:innen sind weiblich. Der österreichische Frauenpreis für Baukultur - anotHERVIEWture Award - soll nach dem Best-Practice-Vorbild Frankreichs (Prix des Femmes Architectes) das Schaffen österreichischer Architektinnen und Zivilingenieurinnen sichtbar machen. Dadurch sollen Vorbilder geschaffen und junge Frauen bei ihrer Berufswahl inspiriert und motiviert werden, einen technischen Beruf zu ergreifen.