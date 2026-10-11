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Herzzerreißend: Hündin wartet auf totes Herrchen

Phillip Platzer
von
© TikTok
Hündin Sadie setzt sich auch zehn Monate nach dem Tod ihres Herrchens Tim täglich an ihren gewohnten Platz an der Straße. Ihre Geschichte bewegt Menschen auf der ganzen Welt.
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Auch Monate nach dem Verlust blickt Hündin Sadie täglich zur Straße. An diesem gewohnten Platz wartete sie früher immer auf die Rückkehr ihres Herrchens Tim Fitzwater von der Arbeit. Tim ist im Dezember 2025 gestorben, doch Sadie behält ihr tägliches Ritual bei.

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Ein vertrauter Anblick im Alltag

Tims Witwe Sarah teilt Videos sowie Einblicke in den Alltag des Tieres in den sozialen Medien. Wie die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, erregte die Hündin bereits in den Jahren 2021 und 2023 mit Videos Aufmerksamkeit. Tim hatte Sadie einst bei einem Bergwerk entdeckt, adoptiert und ihr ein neues Zuhause gegeben. Dadurch entwickelte sich eine enge Bindung zwischen den beiden.

Erinnerung an den schweren Verlust

Zu ihrem gemeinsamen Alltag gehörte es, dass Sadie draußen einen Ort aufsuchte, von dem aus sie die Straße überblicken konnte, um auf Tims Rückkehr von der Arbeit zu warten. Dass es die Hündin auch nach seinem Tod dorthin zieht, ist für die Familie ein vertrauter Anblick, der gleichzeitig an den Verlust erinnert. In einem Interview mit "Geobeatsanimals" sprach Sarah über das Verhalten des Tieres.

Suche nach Tims gewohntem Geruch

"Sie sucht ihn nicht im Haus. Sie weiß, dass er nicht da ist", erzählt Sarah. Die Familie versuchte der Hündin mit Kleidungsstücken ihres verstorbenen Besitzers zu helfen. Doch selbst Tims vertrauter Geruch änderte nichts daran, dass Sadie weiterhin ihren üblichen Platz im Freien aufsucht.

Warum Hunde an Ritualen festhalten

Ob Sadie tatsächlich auf Tims Rückkehr wartet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Verhaltensweisen, die für Menschen wie bewusstes Warten wirken, können bei Hunden auch mit vertrauten Abläufen, Gerüchen und anderen Reizen zusammenhängen. Der Verlust einer engen Bezugsperson kann das Verhalten eines Tieres verändern. Sadies Geschichte zeigt, wie sehr gewohnte Routinen den Alltag eines Hundes prägen können, auch wenn sich aus dem Verhalten allein nicht exakt ableiten lässt, was genau in ihr vorgeht.

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