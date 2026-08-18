Hitze-Schäden: Legendärer Ski-Lift wird abgebaut

Die Hitze in den Alpen hinterlässt spürbare Spuren. In der Schweiz musste nun ein beliebter Gletscherskilift abgebaut werden, weil das schmelzende Eis die Masten gefährdet.

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Die Erderwärmung sorgt in den Alpen für deutliche Konsequenzen. Das Schweizer Skigebiet Flims-Laax-Falera baute in der Weissen Arena einen der beiden Lifte am Vorabgletscher ab. Wie das Portal Südostschweiz berichtet, nannte die Betreibergesellschaft den starken Rückgang der Gletscher als Grund für diese Maßnahme. Auch für Wintersportler aus Österreich zeigt dieser Schritt, wie sehr der Klimawandel die Infrastruktur in den Bergen verändert.

Einsturz der Masten drohte

Konkret geht es um die Masten und das Förderseil des Vorabgletscher 2. Die Masten waren auf dem Gletschereis befestigt, das immer weiter abschmilzt. Laut einem Bericht des Blick wären die Masten bei einem weiteren Abschmelzen zusammengebrochen. Die Betreiber entschieden sich daher für einen provisorischen Rückbau. Ob oder wie es mit dem Bügellift weitergeht, bleibt unklar. Der Vorabgletscher 1 steht auf anderem Untergrund und bleibt weiterhin in Betrieb.

Sommerski vorzeitig gestoppt

Die Hitzewelle macht sich auch in anderen Teilen der Alpen bemerkbar. In Zermatt wurde der Sommerskibetrieb im Juli eingestellt, da Transportanlagen durch die Gletscherschmelze instabil wurden. Eigentlich dauert die Saison laut der Website der Bergbahnen bis Ende Oktober. Auch in Saas-Fee sind die Lifte seit Montag geschlossen, obwohl die Sommerski-Saison dort üblicherweise ebenfalls bis Ende Oktober läuft.

Alarmierende Daten zur Gletscherschmelze

Eine Studie von Wissenschaftlern aus der Schweiz, den USA und Frankreich ergab 2024, dass seit 1976 knapp 9200 Gigatonnen Eis in den Gletschern verloren gingen. Die Vereinten Nationen riefen im vergangenen Jahr erstmals einen Welttag der Gletscher ins Leben. Bereits im März wurde auf der Zugspitze nach fast 60 Jahren Betrieb der letzte Skilift auf dem Gletscher abgebaut. Die Beispiele belegen die zunehmenden Auswirkungen auf den hochalpinen Skibetrieb.