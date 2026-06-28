Hitze: Vier Tricks aus Japan zur Abkühlung

Viele japanische Haushalte setzen auf einfache, bewährte Methoden, um die Hitze auch ohne Klimaanlage zu bewältigen.

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Die Sommertemperaturen in Japan erreichen regelmäßig Werte von über 35 Grad Celsius bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. Da viele Haushalte schlecht gedämmt sind, greifen die Menschen auf clevere und einfache Mittel zurück, um ihre Umgebung auf natürliche Weise zu kühlen. Einige dieser Techniken lassen sich problemlos im eigenen Haushalt umsetzen.

Pflanzen sorgen für Schatten

Eine beliebte Methode ist der Einsatz von Rankpflanzen, wie etwa die Bittermelone, die häufig an Netzen vor den Fenstern hochgezogen werden. Diese Pflanzen bieten nicht nur einen natürlichen Schatten, sondern senken durch die Verdunstung von Wasser über ihre Blätter auch die Umgebungstemperatur. Zusätzlich verbessern sie das Mikroklima und tragen effektiv zur Reinigung der Luft bei.

Uchimizu kühlt Bodenflächen

Die traditionelle Methode "Uchimizu" setzt auf die physikalische Kraft der Wasserverdunstung. Dabei wird Wasser gezielt auf Wege, den Garten oder den Boden vor dem Haus gegossen – idealerweise in den Morgen- oder Abendstunden. Die Verdunstung entzieht der Umgebung Wärme, was die Temperatur am Boden spürbar senken kann. Wie "t-online.de" berichtet, steigt zwar die Luftfeuchtigkeit leicht an, der Effekt bleibt jedoch in vielen Fällen angenehm spürbar.

Bambus schützt vor Sonne

In Japan sind sogenannte "Sudare" weit verbreitet. Diese Sonnenschutzrollos aus Schilfrohr oder Bambus blockieren die direkte Sonneneinstrahlung effektiv, während sie gleichzeitig die Luftzirkulation ermöglichen. Da das natürliche Material kaum Wärme speichert, heizen sich die dahinterliegenden Räume deutlich weniger auf. Solche Rollos sind heute auch für europäische Fensterformate im Handel erhältlich.

Windspiele für Frische

Eine eher psychologische Komponente bieten die "Fūrin". Diese traditionellen Windspiele erzeugen bei einer leichten Brise ein helles Klingeln. Der Klang kann subjektiv als erfrischend wahrgenommen werden, auch wenn er keine physikalische Senkung der Raumtemperatur bewirkt.