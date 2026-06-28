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40,5 Grad

Hitzerekord auch in Polen gebrochen

Viele Menschen entspannen und schwimmen an einem belebten Felsenstrand am Wasser bei Sonnenschein.
© EPA
In Polen ist am Sonntag mit 40,5 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord verzeichnet worden.
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Die Temperatur wurde in der Stadt Slubice im Westen des Landes gemessen, wie eine Sprecherin des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW) mitteilte. Das polnische Slubice liegt auf der anderen Flussseite des deutschen Frankfurt an der Oder.

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