Hitzerekord auch in Polen gebrochen

In Polen ist am Sonntag mit 40,5 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord verzeichnet worden.

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Die Temperatur wurde in der Stadt Slubice im Westen des Landes gemessen, wie eine Sprecherin des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW) mitteilte. Das polnische Slubice liegt auf der anderen Flussseite des deutschen Frankfurt an der Oder.

Wie weite Teile Europas hat auch Polen derzeit mit einer Hitzewelle zu kämpfen. In vielen Ländern wurden neue Höchstwerte verzeichnet.