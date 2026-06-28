40,5 Grad
Hitzerekord auch in Polen gebrochen
Die Temperatur wurde in der Stadt Slubice im Westen des Landes gemessen, wie eine Sprecherin des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW) mitteilte. Das polnische Slubice liegt auf der anderen Flussseite des deutschen Frankfurt an der Oder.
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Wie weite Teile Europas hat auch Polen derzeit mit einer Hitzewelle zu kämpfen. In vielen Ländern wurden neue Höchstwerte verzeichnet.
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