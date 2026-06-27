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Durchgeplante Flucht

Deutscher entführt Tochter (6) auf Mallorca

Mallorca
© Getty Images
Ein Deutscher entführte vor zwei Wochen seine eigene Tochter. Er flüchtete mit ihr durch halb Europa, die sorgfältig vorbereitet war. Nun wurde der Mann von der Polizei festgenommen.
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Auf Mallorca ereignete sich laut "Mallorca Magazin" eine spektakuläre Entführung eines sechsjährigen Mädchens. Nach über 2.000 Kilometern endete die Flucht durch Europa. In Kosovo wurde der Entführer, ihr eigener Vater, geschnappt. Das Mädchen konnte zu ihrer Mutter auf Mallorca unbeschadet zurückkehren.

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Der Deutsche hätte eigentlich vor zwei Wochen eine Sorgerechtübergabe. Laut dem "Guardia Civil" brachte der Mann seine Tochter nicht zur Schule in Palma, sondern verschwand mit ihr. Der Vater meldete sich bei der rumänischen Mutter und teilte ihr mit, dass er mit ihrer gemeinsamen Tochter Spanien verlassen hat.

Täuschungsmanöver mit einem AirTag

Die Ermittlung stellte sich als schwierig heraus. Der Deutsche hat seine Flucht sorgfältig geplant, wodurch die Fahndung erschwert wurde. Er löste seine Bankkonten auf, löschte seine Profile in den sozialen Medien und veränderte mehrmals sein Aussehen. Wie der "Guardia Civil" angibt, versteckte der Mann seine Tochter sogar im Kofferraum seines Autos. Dabei soll sie bei der Fähre und bei Grenzkontrollen nicht entdeckt werden.

Der Deutsche versuchte sogar mit einem AirTag ein Täuschungsmanöver, so die Ermittler, und auf die falsche Spur zu locken. Das Mädchen trug diesen in ihrem Rucksack. Der Mann steckte das Ortungsgerät in einen Briefumschlag und wurde mutmaßlich von einer Vertrauensperson des Mannes nach Marokko geschickt.

Mehrere Polizeibehörden im Einsatz

Die Beamten werteten Überwachungskameras, Bankbewegungen und Fährenverbindungen aus und kooperierten mit mehreren internationalen Polizeibehörden. Ein europäischer Haftbefehl wurde erlassen.

Schließlich konnte der Deutsche am Mittwoch in Kosovo festgenommen werden. Der Mann sei im Rahmen einer Polizeikontrolle entdeckt worden und das Mädchen konnte in Sicherheit gebracht werden. Die Sechsjährige wurde von den dortigen Behörden betreut und kehrte am Freitag mit ihrer Mutter nach Mallorca zurück. Wie der "Guardia Civil" mitteilt, sei das Kind in einem guten gesundheitlichen Zustand.

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