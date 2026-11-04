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Teuerung

Inflation weiter bei bei 3,6 Prozent

Frau steht an Tankstelle, wirkt verärgert und hält eine Zapfpistole in der Hand.
© Getty Images/iStockphoto
Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben.
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Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.

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"Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Oktober im Jahresvergleich unverändert, nach einem Anstieg von 0,8 Prozent im September", sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Der für Eurozonen-Vergleiche ermittelte harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag bei 3,5 Prozent.

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