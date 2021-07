Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat Luis Phelipe erneut verliehen.

Dieses Mal in die Schweiz zum FC Lugano, wo der Angreifer für ein Jahr unterschrieben hat. Der 20-Jährige war vergangene Saison an den brasilianischen Schwesterklub RB Bragantino ausgeliehen. Für die Profis von RB Salzburg kam der Brasilianer noch nicht zum Einsatz, 2019/20 gelangen ihm als Kooperationsspieler beim FC Liefering acht Scorerpunkte in 19 Spielen.