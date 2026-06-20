Insel steht für 15 Millionen Euro zum Verkauf

Eine eigene Insel im Mittelmeer klingt wie ein Traum. Für 15 Millionen Euro kann Santa Maria Island vor der Küste Siziliens nun mitsamt Luxus-Villa und eigener Kapelle gekauft werden.

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Wer dem österreichischen Alltag entfliehen möchte und das nötige Kleingeld besitzt, bekommt jetzt eine seltene Gelegenheit geboten. Laut dem Makler Vladi Private Islands steht die rund 11,5 Hektar große Privatinsel Santa Maria Island (Italien) zum Verkauf, wie das Portal "rosenheim24" berichtet. Das luxuriöse Fleckchen Erde liegt idyllisch in der Stagnone-Lagune zwischen Trapani und Marsala, direkt vor der Küste Siziliens. Der Preis für dieses außergewöhnliche Angebot liegt bei 15 Millionen Euro, ist jedoch verhandelbar.

Historische Villa und eigene Kapelle

Wer die Insel betritt, findet weitaus mehr als nur unberührte Natur. Das Herzstück des Anwesens ist eine 460 Quadratmeter große Belle-Époque-Villa. Neben diesem herrschaftlichen Gebäude beherbergt das Eiland auch eine kleine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert. Zusätzlich gibt es Unterkünfte für Inselwächter sowie einen speziellen Unterstand für Tiere, wie etwa Esel. Auch das Immobilienportal "JamesEdition" hebt das Objekt als seltenes Angebot auf dem Markt für Privatinseln hervor, besonders wegen der geschützten Lage und der Villa.

Natur pur und biologischer Olivenhain

Auch landschaftlich hat das Eiland einiges zu bieten. Die Gegend ist dicht mit Palmen, Meereskiefern und vielfältigen Blumen bewachsen. Ein besonderes Extra ist der insel-eigene Olivenhain, der biologisch und ohne Umweltverschmutzung bewirtschaftet wird. Im Jahr 2016 wurden dort immerhin 1.500 Liter Olivenöl produziert. Naturfans können hier ausschließlich der Meeresbrise und dem Zwitschern der Vögel lauschen. Zudem profitiert das Grundstück von einer archäologischen Schutzzone, die störende Einflüsse fernhält – auch wenn das für künftige Bauprojekte strenge Vorgaben bedeuten dürfte.

Anreise und autarke Stromversorgung

Die logistischen Bedingungen sind bei diesem Luxuskauf ebenfalls zu beachten. Die Insel ist von Birgi nahe Marsala in rund 15 bis 20 Minuten erreichbar – allerdings nur mit einem privaten, kleinen Motorboot, da das Wasser rund um die Insel lediglich 1,50 Meter tief ist. Wer über den Flughafen Vincenzo Florio anreist, soll es insgesamt in knapp 30 Minuten bis auf das Eigene Eiland schaffen. Ganz ohne Kompromisse kommt man hier jedoch nicht aus: Der Strom wird laut Anbieter über einen Generator erzeugt, und für den häuslichen Gebrauch sammelt man Regenwasser.