Jetzt kommen 7 (!) Tropennächte mit mehr als 25 Grad

Mit der Hitzewelle kommen immer mehr Tropennächte. Am kommenden Wochenende werden in der Wiener Innenstadt die Tiefstwerte zwischen 25 und 27 Grad liegen.

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Seit Tagen sorgt die Hitzewelle für Extremwerte. Der Höhepunkt steht aber noch an. Am Wochenende soll laut den Meteorologen von Geosphere Austria bis zu 40 Grad Celsius erreicht werden. Ubimet erwartet, dass in allen Bundesländern neue Juni-Temperaturrekorde aufgestellt werden. Der bisherige Hitzerekord wurde im August 2013 gemessen. Damals erreichte das Thermostat im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha 40,5 Grad.

Mehr Hitzetage

Die Zahl der Hitzetage mit mindestens 30 Grad und der Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Die Rekorde liegen in den meisten Landeshauptstädten bei über 40 Hitzetagen in einem Jahr. In Eisenstadt gab es von 2020 bis 2025 im Schnitt 31,8 Hitzetage jährlich, in der Klimaperiode 1961 bis 1990 waren es noch 11,4 und 1991 bis 2020 bereits 21,0, berichtete Geosphere Austria am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Hinter Eisenstadt folgt Innsbruck mit jährlich 30,5 Hitzetagen in den vergangenen sechs Jahren (1961 bis 1990: 9,0; 1991 bis 2020: 22,6). In Wien wurden in den jüngsten Jahren im Mittel 30,0 Hitzetage verzeichnet (1961 bis 1990: 9,6; 1991 bis 2020: 20,9). Die Jahresrekorde halten ebenfalls diese drei Städte: 48 Hitzetage gab es 2024 in Eisenstadt, in Innsbruck liegt der Spitzenwert bei 46 Tagen im Jahr 2015 und in Wien bei 45 Hitzetagen 2024.

Am wenigsten oft von den Landeshauptstädten wird die 30-Grad-Marke in Bregenz überschritten. Aber auch hier sind es zuletzt bereits 14,0 Tage, nach nur 2,7 in den Jahren 1961 bis 1990 und 8,5 Hitzetagen in der Klimaperiode 1991 bis 2020. Der Jahresrekord in Bregenz liegt bei 29 Hitzetagen.

Bis zu 27 Tropennächte

Für viele Menschen belastend sind auch Nächte, in denen es kaum abkühlt. Bei den Tropennächten mit nicht weniger als 20 Grad Tiefsttemperatur liegt ebenfalls Eisenstadt voran. 12,7 solcher Nächte waren es im Schnitt der vergangenen sechs Jahre, im Jahr 2024 sogar 27. Aus dem gleichen Jahr stammt auch der Wien-Rekord von 26 Tropennächten, der Jahresschnitt in der Bundeshauptstadt von 2020 bis 2025 liegt bei 10,8 Tropennächten.

In den übrigen Landeshauptstädten wird in den Nächten deutlich weniger geschwitzt. Linz verzeichnete in den vergangenen sechs Jahren im Mittel 5,8 Tropennächte, Graz 5,0 sowie St. Pölten 4,0 und Bregenz 3,7. In Innsbruck und Salzburg liegt die Tiefsttemperatur nur in 0,7 Nächten pro Jahr bei 20 Grad oder mehr, in Klagenfurt gibt es gar lediglich 0,5 Tropennächte jährlich.