Lumpazivagabundus! Nestroy rockt wieder Schloss Weitra

Können Taugenichtse durch plötzlichen Reichtum gebessert werden?

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Diese ewige Frage stellt Johann Nestroy – und Intendant Peter Hofbauer stellt sie heuer wieder auf der Bühne von Schloss Weitra (Bezirk Gmünd). Ab 3. Juli verwandelt er den Klassiker „Lumpazivagabundus" in ein zünftiges Musiktheater: Drei mittellose Handwerksgesellen gewinnen über Nacht 100.000 Gulden in der Lotterie – und nur einer von ihnen weiß damit umzugehen. Die anderen zwei? Naja.

Musik von Ziehrer und Andy Lee Lang auf der Bühne

Dazu gibt's Musik von Carl Michael Ziehrer – einem „heute nahezu vergessenen Großmeister der Unterhaltungsmusik", wie es bescheiden heißt. Fächerpolonaise, Schönfeldmarsch und Walzer inklusive. Auf der Bühne stehen u. a. Andy Lee Lang, Martin Muliar und Nazide Aylin.

Und wer denkt, das sei ein einmaliger Nestroy-Ausrutscher: Schon 2025 wurde in Weitra Nestroy im Dreivierteltakt serviert. Offenbar schmeckt's. Das Festival feiert heuer übrigens sein 20-jähriges Bestehen – und war im Vorjahr mit 8.500 Besuchern nahezu ausverkauft. Gespielt wird bis 2. August im Schlosshof. Also: Hereinspaziert!