Theaterfest
Lumpazivagabundus! Nestroy rockt wieder Schloss Weitra
Diese ewige Frage stellt Johann Nestroy – und Intendant Peter Hofbauer stellt sie heuer wieder auf der Bühne von Schloss Weitra (Bezirk Gmünd). Ab 3. Juli verwandelt er den Klassiker „Lumpazivagabundus" in ein zünftiges Musiktheater: Drei mittellose Handwerksgesellen gewinnen über Nacht 100.000 Gulden in der Lotterie – und nur einer von ihnen weiß damit umzugehen. Die anderen zwei? Naja.
Musik von Ziehrer und Andy Lee Lang auf der Bühne
Dazu gibt's Musik von Carl Michael Ziehrer – einem „heute nahezu vergessenen Großmeister der Unterhaltungsmusik", wie es bescheiden heißt. Fächerpolonaise, Schönfeldmarsch und Walzer inklusive. Auf der Bühne stehen u. a. Andy Lee Lang, Martin Muliar und Nazide Aylin.
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Und wer denkt, das sei ein einmaliger Nestroy-Ausrutscher: Schon 2025 wurde in Weitra Nestroy im Dreivierteltakt serviert. Offenbar schmeckt's. Das Festival feiert heuer übrigens sein 20-jähriges Bestehen – und war im Vorjahr mit 8.500 Besuchern nahezu ausverkauft. Gespielt wird bis 2. August im Schlosshof. Also: Hereinspaziert!
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