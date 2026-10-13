Kälte-Schock: Hier hatte es heute -6,3 Grad

So kalt war es in diesem Herbst noch nie.

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Der Herbst hat Österreich fest im Griff: Nach den spätsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen sorgte der Dienstagmorgen für den bislang stärksten Frost dieser Saison. In mehreren Regionen sanken die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt. Besonders kalt war es in Niederösterreich, Oberösterreich und Osttirol.

Den Tiefstwert verzeichnete Schwarzau im Freiwald im Bezirk Gmünd in Niederösterreich. Dort zeigte das Thermometer am Dienstagmorgen minus 6,3 Grad. Damit lag die Gemeinde an der Spitze der österreichweiten Kälte-Hitliste.

Auf Platz zwei folgte Liebenau-Gugu in Oberösterreich mit minus 5,7 Grad. Auch in Tirol machte sich der herbstliche Kälteeinbruch deutlich bemerkbar: In St. Jakob im Defereggental wurden minus 4,8 Grad gemessen. Damit schaffte es die Osttiroler Gemeinde auf den dritten Platz.

Frost bei klaren Nächten

Die frostigen Werte zeigen, dass die warme Jahreszeit endgültig vorbei ist. Vor allem in klaren Nächten kann die Temperatur im Herbst stark absinken, weil der Boden viel Wärme abstrahlt und sich die Luft in Bodennähe abkühlt. In höher gelegenen Tälern und in windgeschützten Regionen kann es dadurch besonders kalt werden.

Auch wenn der Winter kalendarisch noch nicht begonnen hat, erinnern die aktuellen Temperaturen bereits an die kommende Jahreszeit. Nach dem bisher kühlsten Morgen des Herbstes dürfte der erste Frost in vielen Regionen nun zunehmend zum Alltag gehören.