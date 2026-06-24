Kanadier gegen Schweiz: Duell um Gruppensieg

Kanada geht mit Personalsorgen in die entscheidende Partie um den Gruppensieg. Mittelfeldspieler Ismael Kone fehlt nach erlittenem Beinbruch gegen Katar für den Rest des Turniers.

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Trainer Jesse Marsch sagte, dass der Ausfall sein Team "im Turnier schwächt". Der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Alphonso Davies (Oberschenkel) ist ebenso fraglich wie jener von Verteidiger Alfie Jones (Knöchelverletzung). Beide Spieler könnten auch das dritte Gruppenspiel verpassen. Um Erster in Pool B zu werden, reicht dem Co-Gastgeber in Vancouver gegen die Schweiz ein Unentschieden.

Schweizer mit starker Vorpartie

Die Eidgenossen sind indes mit dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina endgültig in der WM angekommen. Mit vier Zählern im Gepäck wollen sie nun auch die Kanadier schlagen und Platz eins fixieren. Durch das offensive Pressing der Marsch-Truppe hofft die Elf von Coach Murat Yakin auf mehr Räume. Diese soll die Offensive um Sturmspitze Breel Embolo bespielen und ausnützen.