Klopp will DFB-Legenden hinter sich versammeln

Noch hat Jürgen Klopp kein Spiel als Bundestrainer bestritten. Doch bereits vor dem Neustart wendet er sich an die früheren Nationalspielerinnen und Nationalspieler.

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Am Montag startet die DFB-Elf offiziell in ihre erste Länderspielphase unter Jürgen Klopp. Im Adidas-Campus in Herzogenaurach versammelt der Bundestrainer erstmals seinen XXL-Kader mit 44 Spielern. Am Donnerstag um 20.45 Uhr wartet in Amsterdam gegen Holland sein erstes Spiel als DFB-Coach.

Mail an alle DFB-All-Stars

Die "Bild" berichtet, dass Klopp am Samstag an sämtliche DFB-All-Stars eine E-Mail verschickt hat. Dazu zählen alle ehemaligen Nationalspielerinnen und Nationalspieler, die jemals das Trikot einer deutschen Auswahl getragen haben – unabhängig davon, ob sie ein Länderspiel oder mehr als 200 Einsätze absolviert haben.

Gleich zu Beginn der Mail schreibt Klopp: "Ich bin unheimlich stolz, seit dem 15. August Teil der DFB-Familie sein zu dürfen. Eurer Familie." Anschließend bedankt er sich bei den früheren Nationalspielern für ihre Verdienste und ihren Anteil an den Erfolgen der deutschen Nationalmannschaften.

Klopp erinnert an eigenes Privileg

Weiter schreibt der Bundestrainer: "Ich war als Spieler meilenweit von einer Nominierung entfernt, heute darf ich sie als Bundestrainer selbst vornehmen. Das ist ein großes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. So wie ich Eure Verdienste gar nicht hoch genug einschätzen kann."

Mit seiner Mail wirbt Klopp um die Unterstützung der DFB-Legenden. Dabei geht es um die Begleitung der Nationalmannschaft beim Neustart und auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028.

Klare Bitte an die Ex-Stars

Besonders deutlich wird Klopp im Schlussteil seiner Nachricht. Dort schreibt er: "Ich freue mich sehr, wenn Ihr unsere Nationalmannschaft bei ihrem Neustart auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028 weiter begleitet und unterstützt. Denn wir alle sind die Nationalmannschaft."

Damit richtet sich Klopp an die gesamte Gruppe der ehemaligen Nationalspielerinnen und Nationalspieler. Am Montag beginnt für die DFB-Elf offiziell die erste Länderspielphase unter dem neuen Bundestrainer.