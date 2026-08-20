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Red Bull-Hammer

Knalleffekt: Entscheidung um Max Verstappen gefallen

Ein Mann im weißen T-Shirt steht vor einer unscharfen Vitrine mit zahlreichen Trophäen.
© Getty Images
Max Verstappen bleibt Red Bull Racing längerfristig erhalten.
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Die Spekulationen sind zu Ende. Max Verstappen bleibt bei Red Bull und verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2030. "Wir sind sehr erfreut, bekannt zu geben, dass Max bei uns für weiter vier Jahre verlängert hat", schreibt der Rennstall.

Spekulationen beendet

Nach Verstappens Unzufriedenheit mit der jüngsten Regelrevolution hatte es Spekulationen gegeben, dass sich der 28-Jährige nach Alternativen umsehen könnte.

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Verstappens bisheriges Arbeitspapier wäre bis 2028 gelaufen. Der Niederländer fährt seit 2016 für Red Bull in der Formel 1, davor war er unter den Fittichen des Steirers Helmut Marko zwei Jahre im hauseigenen Junior-Programm aufgebaut worden. Mit Marko an seiner Seite war Verstappen von 2021 bis 2024 viermal in Serie Weltmeister. Einen fünften Titel verpasste er im Vorjahr gegen McLarens Lando Norris denkbar knapp. 71 GP-Siege hat der Red-Bull-Star bisher auf der Habenseite.

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