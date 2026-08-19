Revanche an Red Bull? Horner präsentiert Memoiren

Seit seinem Aus bei Red Bull Racing 2025 ist Ex-Teamchef Christian Horner ohne Job, zumindest einer Beschäftigung geht er aber bald nach: einer Lesetour für seine Memoiren.

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Horner führte Red Bull ab 2004 bis zu seinem Ende zu acht WM-Titeln und sechs Konstrukteurs-Titeln.

Auch wegen Vorwürfen von unangemessenem Verhalten durch eine Mitarbeiterin kam 2025 das Ende bei Red Bull. Nun kommt mit "Drive" ein Buch vom 52-Jährigen.

"Ich werde über die prägenden Momente meiner Karriere, die Erfahrungen aus mehr als zwei Jahrzehnten in der Formel 1 und die Höhen und Tiefen der Führung eines Teams an der Spitze des Sports nachdenken", erklärte Horner auf LinkedIn.

Emotionaler Rückblick oder sachliche Analyse?

Obendrein geplant sind Live-Fragerunden und Auftritte, bei denen Teilnehmer ein Buch geschenkt bekommen. Ein tiefgreifender Blick hinter die Kulissen der Formel 1.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob und wie extrem der Brite gegen sein ehemaliges Team schießen wird.

"Herr Horner ist wie viele schon vor ihm und viele noch nach ihm süchtig nach der Aufmerksamkeit geworden, die man jahrelang als einer der Hauptfiguren in der Szene genießt", meinte ein Insider beim österreichischen Rennstall zu "F1-Insider.com". Eventuell bereitet man sich bereits auf einen Einschlag vor.