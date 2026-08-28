5,2 Kilo-Drogenfund
Kokain im Glückskeks! Polizei macht kuriosen Flughafen-Fund
Die Beamten kontrollierten eine 40-jährige Chinesin kurz vor ihrem Abflug nach Taipeh. Bei der Durchsuchung ihres Gepäcks stießen sie auf insgesamt 127 goldfarbene Päckchen mit der Aufschrift "Fortune Cookie".
Doch statt kleiner Glücksbotschaften enthielten die Päckchen etwas ganz anderes: In den Verpackungen fanden die Polizisten verschweißte Zellophanpäckchen mit Kokain.
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Mehr als fünf Kilo Kokain
Jedes der Päckchen enthielt laut Polizei rund 40,7 Gramm Kokain. Insgesamt kamen die Ermittler auf 5,2 Kilogramm der Droge.
Die 40-Jährige wurde festgenommen. Die italienischen Behörden ermitteln nun, woher das Kokain stammt und für wen die ungewöhnliche Lieferung bestimmt war.
Der Fund gelang bei einer Kontrolle vor dem Abflug. Damit endete die Reise nach Taiwan für die Frau nicht wie geplant – sondern mit einer Festnahme.
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